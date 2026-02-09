Adiós a la mesa de centro de toda la vida: su sustituto es más elegante y va a dar luz a tu casa

Este año 2026 llega con nuevas tendencias en lo que respecta al diseño de interiores. Este arte de decorar una vivienda por dentro que, con el paso de los años, va cambiando y que durante estos meses llega con una nueva apuesta, según informan los expertos: las piezas modulares para poder reconfigurar las estancias según las necesidades del momento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan este año en cuanto a interiorismo y las nuevas mesas de moda para una casa.

En 2026, cada centímetro cuenta en una vivienda y, por ello, durante este año, ya está de moda optimizar el espacio lo máximo posible. Esto no casa con las grandes mesas bajas que siempre han estado presidiendo el centro de un salón, habitualmente entre el sofá y el televisor. Lo que se estilará en este año son mesas modulares, extensibles o incluso pequeños puffs que se puedan colocar delante del habitáculo de una persona y puedan servir para apoyar el desayuno, por ejemplo.

Según informa AuraDecor, una página especializada en la materia, en este 2026 llegan las piezas modulares que se pueden adaptar en tiempo y forma, según lo que se requiera. «En 2026 triunfan las piezas modulares, versátiles y adaptables, capaces de crecer, transformarse o reconfigurarse según las necesidades del momento», informan en la página web oficial de este sitio especializado que deja claro que es una «tendencia especialmente relevante en viviendas actuales donde cada metro cuenta».

Estas nuevas piezas modulares, más pequeñas y compactas, también llegan por necesidades de la vida, como puede ser la reducción del tamaño promedio de los pisos, que hace que sea necesario liberar espacio físico e incluso visual. Esto puede convertir los salones en un espacio multifunción en el que puede desarrollar incluso un entrenamiento delante de la televisión.

La mesa que es tendencia en casa

Estos muebles modulares también llegan por el auge del diseño minimalista y funcional en una vivienda. Ahora en un hogar menos es más y, por ello, en muchas casas se sacrifican los grandes muebles aristocráticos, antiguos y valiosos que han caracterizado a las casas de los años 80. Ahora se lleva lo sobrio y estético; por ello, elementos como la mesa, tradicionalmente de madera, que se situaba entre el sofá y el televisor, ahora son prescindibles.

La tendencia en 2026 es ir directo a por mesas más pequeñas, que tengan otra pieza extensible y que se puedan mover con facilidad dentro del salón para poder dejar un espacio vacío cuando se requiera. Los expertos en la materia también señalan que en los próximos meses también se pondrán de moda los llamados puffs modulares que, además de para sentarse, también se podrán ubicar para sacrificar una gran mesa y de esta forma ganar espacio.

Las ventajas de estos muebles con respecto a las mesas tradicionales que siempre han estado en una casa son la movilidad, ya que se pueden guardar cuando no se usan; la funcionalidad, ya que pueden utilizarse como asiento extra; que ocupan menos espacio visual y también permiten utilizar ese espacio del salón para otros menesteres. A nivel estético, también apuntan los expertos en la materia, que se adaptan a más elementos decorativos dentro del salón de una vivienda.