El precio de la vivienda en España subirá un 9,3% este año, un incremento más moderado frente a la subida del 12,3% registrada en 2025, y continuará su senda alcista más leve en 2027 y 2028, con un encarecimiento del 7,4% y del 6,2%, respectivamente, según avanza S&P Global en su informe sobre Mercados europeos de vivienda.

Según se recoge en el informe, los precios de la vivienda en Europa aumentarán un 4,3% en 2026, tras incrementarse un 6,1% en 2025, por lo que España será uno los países donde el crecimiento seguirá siendo sólido y se situará por encima del promedio.

S&P Global apunta a «diversos» factores que harán que el precio de la vivienda siga creciendo, entre ellos, la fuerte demanda impulsada por el crecimiento de la población y la reducción del tamaño de la unidad familiar, el patrimonio acumulado y una oferta insuficiente de vivienda.

Condiciones financieras desfavorables

En este sentido, la agencia prevé que las condiciones económicas continúen sosteniendo el mercado de la vivienda en Europa. Sobre todo, la tasa de desempleo, «crucial» para el mercado de la vivienda, aunque no esperan que disminuya significativamente en el caso de España.

En el lado contrario, las condiciones financieras ya no serán favorables para el mercado europeo de la vivienda dado que los tipos de interés nominal de los nuevos préstamos hipotecarios no han cambiado prácticamente a lo largo de 2025 en la zona euro, Reino Unido, Suiza y Suecia, con la excepción de Polonia.

Desde S&P Global, creen que hay un margen limitado para nuevas bajadas de los tipos de interés en los próximos dos años y que el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo han terminado con su política de flexibilización de tipos, salvo que se produzcan nuevas perturbaciones externas.