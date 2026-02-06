Lo que debía ser el comienzo de una nueva vida para una pareja en Igualada (Barcelona) se convirtió en una auténtica pesadilla de salubridad. Tras desembolsar casi 300.000 euros por su nuevo hogar, los compradores se encontraron con que no estaban solos: una plaga masiva de cucarachas campaba a sus anchas por toda la casa.

Ahora, la Justicia ha dictado sentencia, obligando a los vendedores a pagar una indemnización de 25.000 euros por ocultar esta grave «incidencia» que impidió a la familia entrar a vivir de forma segura.

El sueño que se convirtió en pesadilla

Comprar una vivienda es, para la mayoría, la inversión más importante de su vida. Sin embargo, para la pareja que adquirió un inmueble en Igualada por 291.000 euros, el sueño inmobiliario se transformó en un relato de terror. Al poco de recibir las llaves, descubrieron que la casa estaba infestada por una plaga de cucarachas americanas, un problema que los anteriores dueños conocían pero que decidieron no mencionar durante la venta.

La situación fue especialmente dramática ya que los compradores tenían previsto mudarse de inmediato ante el nacimiento inminente de su hija. Lo que se encontraron al entrar fue desolador: insectos en los techos, dentro de los muebles de la cocina y en las zonas comunes. A pesar de contratar múltiples servicios de fumigación, la plaga persistía debido a deficiencias estructurales en la vivienda, como agujeros que conectaban directamente con los bajantes del edificio.

Una sentencia que sienta precedente

Aunque en un primer momento el Juzgado de Primera Instancia no les dio la razón, la Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado esa decisión. El tribunal considera probado que los vendedores actuaron de mala fe al no informar sobre la situación, lo que legalmente se considera una infracción tipificada. Según el Código Civil, el vendedor está obligado a entregar el inmueble en condiciones de habitabilidad y a responder por los defectos que no estén a la vista.

La indemnización total asciende a 24.593,45 euros. Esta cantidad no es aleatoria: cubre los gastos de los tratamientos de desinsectación fallidos, las obras de reforma necesarias para sellar las entradas de los insectos, el coste de un alquiler temporal mientras se realizaban los trabajos y, lo más importante, una compensación por los daños morales sufridos durante meses de estrés e insalubridad.

Este fallo judicial en Barcelona sirve de aviso para navegantes en el mercado de segunda mano: ocultar problemas graves de higiene o estructura puede salir muy caro a los vendedores, protegiendo así el derecho de los consumidores a una vivienda digna.