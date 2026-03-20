El helado más clásico del verano desaparece de bares y chiringuitos: adiós al icono de los 90 y 2000

Con la llegada del buen tiempo, muchos ya piensan en las terrazas, chiringuitos y helados después de comer. Este año, sin embargo, uno de los más reconocibles de los últimos 25 años ya no estará a la venta. El Punky, el popular pingüino de plástico relleno de helado de vainilla, desaparece definitivamente del catálogo de La Menorquina.

La propia empresa ha anunciado su retirada con un mensaje en redes sociales en el que reconoce que el producto ha ido perdiendo peso con el paso del tiempo. Los cambios en los hábitos de consumo y el menor interés de las nuevas generaciones han terminado por sentenciar a este clásico. Su despedida pone fin a la historia de un helado que fue habitual en bares y restaurantes durante décadas y que, para muchos, está ligado directamente a los veranos de los años 90 y 2000.

El clásico helado de los 90 que desaparece

El Punky llegó al mercado en 1998 con una propuesta sencilla pero muy efectiva. No destacaba por una receta especialmente compleja ni por sabores innovadores. Sino que logró su éxito por algo muy distinto que era su envase. Tenía forma de pingüino y estética desenfadada, que fue clave desde el primer momento para atraer el interés de los niños, y también el de los que no lo eran tanto. Tenía una cresta punk, colores llamativos y un diseño pensado claramente para llamar la atención, y lo logró de sobras ya que muchos tras comerlo solían guardar el envase y seguro que quienes han vivido esa época recordarán tener alguno de estos pingüinos por casa.

Un adiós explicado por la propia marca

Pero ahora tenemos que decir adiós a este helado que desparece para siempre. La Menorquina que fue la marca responsable de su creación y lanzamiento, ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que ha descatalogado a Punky por un motivo que es el más evidente de todos, y es que parece que las nuevas generaciones no se sienten atraídas por él. Un reflejo de cómo cambian las tendencias.

Pero no es sólo culpa de las nuevas generaciones, La Menorquina hace mención también a aquellos que son adultos, pero que crecieron con este helado y que ahora dejaron de pedirlo. Por estos dos motivos, y ante una caída de las ventas, El Punky se despide para siempre. Puede parecer una anécdota, pero ilustra bien lo que ocurre con muchos productos ligados a una época concreta. El paso del tiempo no sólo cambia a los consumidores, también cambia lo que esperan encontrar.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata. Cientos de usuarios han compartido recuerdos con este helado, en comentarios cargados de nostalgia. Porque, más allá del producto en sí, el Punky estaba ligado a momentos muy concretos. Y es más allá de ser el típico helado que te comías en verano, para aquellos que crecieron en los 90 y en la primera década de los 2000 este era por ejemplo uno de los helados que nunca faltaba por ejemplo en los banquetes de bodas y comuniones. Los niños lo esperaban con ganas y era un éxito que no podía fallar.

Y también el helado que siempre pedías cuando ibas con tu familia a cualquier bar o restaurante. Siempre estaba en casi todos los establecimientos y lo típico era que tras comerlo, te quedaras un rato jugando con el muñeco mientras los demás seguían con su sobremesa. Un helado que ha marcado a muchos y prueba de ellos es que no cesan los comentarios pidiendo a la empresa que no lo descatalogue.

El cambio de hábitos que lo ha dejado atrás

Pero el mercado del helado no es el mismo que hace 20 años. La oferta se ha multiplicado, los formatos han cambiado y las preferencias también. Hoy en día hay más variedad, más sabores y más opciones adaptadas a nuevas tendencias. Desde productos más elaborados hasta propuestas que buscan diferenciarse por diseño, ingredientes o presentación. En ese contexto, algunos clásicos han ido perdiendo espacio. No porque fueran peores, sino porque el consumidor ha cambiado. El Punky es uno de esos casos. Un producto muy ligado a una generación concreta que no ha conseguido mantenerse relevante para las siguientes.

Un verano sin uno de sus iconos

En definitiva, este año, cuando llegue el calor de verdad y empiece la temporada alta en bares y chiringuitos, habrá algo distinto en muchos congeladores. Puede que pase desapercibido para algunos, pero quienes lo recuerdan lo notarán. Ese pingüino de plástico que formaba parte del verano ya no estará. La Menorquina cierra así una etapa que ha durado más de dos décadas. Y lo hace con un producto que, sin ser el más vendido ni el más sofisticado, sí consiguió algo que no todos logran: convertirse en un recuerdo compartido. A partir de ahora, el Punky queda en eso. En la memoria de quienes lo pidieron una y otra vez sin pensarlo demasiado.