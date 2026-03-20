Hito inaudito en la ciencia: crean una serpiente de cascabel robótica y la reacción de otros animales revela mucho sobre el instinto

Un grupo de científicos de la Universidad de Texas ha creado una serpiente de cascabel robótica y han llegado a una conclusión que puede marcar un antes y un después en la historia de la ciencia: el cascabel, además de anunciar su presencia, es señal de disuasión con una doble función evolutiva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la creación de una serpiente de cascabel robótica impresa en 3D y la reacción del resto de animales.

La ciencia avanza a pasos agigantados gracias a las evoluciones tecnológicas que están haciendo llegar al hombre a conclusiones nunca planteadas hasta la fecha. La última tiene que ver con el cascabel de las serpientes como elemento de amenaza para los animales y el origen de este miedo: que puede estar en los genes de forma hereditaria. A esta conclusión ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en El Paso.

Para ello, estos científicos han fabricado una serpiente de cascabel robótica que ha sido impresa en 3D. Esto ha sido posible gracias a la impresión de un modelo de 15,5 centímetros de largo de una serpiente de cascabel diamantina occidental a la que se incorporó en el interior una placa de circuito procedente de un juguete, un motor de vibración y un cascabel. Todo para poder controlarla por control remoto hasta 40 metros de distancia.

Con esta obra de la ingeniería, los científicos de la Universidad de Texas quisieron responder a dos preguntas que siempre han estado encima de la mesa de los investigadores: ¿el cascabel ahuyenta a los depredadores? ¿Cómo reaccionan los animales a este sonido? Según informa StudyFinds, para ello realizaron experimentos en un zoológico y midieron las respuestas de animales, incluso de aquellos sin experiencia previa con serpientes de cascabel.

Una serpiente de cascabel robótica impresa en 3D

Según esta publicación, la doctora Océane Da Cunha lideró un estudio con científicos americanos partiendo de varias hipótesis: si el cascabel funciona como señuelo para atraer a presas pequeñas y si sirve para advertir a grandes animales sobre la presencia de la serpiente de cascabel.

En el estudio realizado en el zoológico de Texas se ensayó con 38 animales de especies distintas, como orangutanas, leones, jaguares y osos, entre otros, y se les enfrentó a tres situaciones. La primera con un alimento como recompensa, la segunda con el robot cerca de la comida, pero sin activar el cascabeleo, y la tercera con este sistema activado cuando el animal se acercaba a menos de un metro de esta serpiente de cascabel robótica impresa con 3D.

Como indica este estudio publicado por StudyFinds, el sonido del cascabel provocó en estos animales un miedo más fuerte que la simple presencia del robot. «Los animales nativos de regiones donde habitan serpientes de cascabel presentaron reacciones intensas incluso sin experiencia previa con ellas», publicaron estos científicos que ahora investigan si este miedo o la sensibilidad al sonido puede ser hereditaria y no aprendida tras la convivencia con serpientes venenosas.

En esto se pondrá el foco a partir de ahora de este grupo de científicos que ha descubierto que el cascabel de la serpiente despierta grandes miedos en los animales más temidos, que puede que tengan este temor en los genes.