El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que las víctimas de agresiones sexuales y violaciones tienen «mayor confianza en las instituciones», es decir, en el Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo hacen después de que estallara la pifia del contrato de las pulseras telemáticas que tienen como objetivo proteger a las mujeres que han sufrido este tipo de delitos, así como a las víctimas de violencia de género.

Interior ha vinculado el aumento de las denuncias de agresiones sexuales con una «mayor confianza de las víctimas en las instituciones» y ha puntualizado que no existe ningún «fallo estructural de las políticas de seguridad o de protección a las víctimas».

Así lo ha dicho en una respuesta parlamentaria por escrito, tras una pregunta del PP, en la que admitía la existencia de un «incremento de agresiones sexuales conocidas». En esa línea, sin embargo, negaba que se produjeran más y, en su opinión, asegura que, lo que ocurre, es hay un mayor número de denuncias.

«Desde el Ministerio del Interior no se considera que el incremento sostenido de los delitos sexuales responda a un fallo estructural de las políticas de seguridad o de protección a las víctimas», inciden desde la cartera de Marlaska. De ese modo, no consideran que los errores con las pulseras para proteger a las víctimas de agresiones sexuales tuvieran relación con un problema sistemático.

El Gobierno incide en que «los datos ponen de manifiesto una mayor visibilización del fenómeno, una mejora en los sistemas de registro y una mayor confianza de las víctimas en las instituciones».

«Múltiples fallos» en las pulseras

Sin embargo, tal y como desveló OKDIARIO, la Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados en las pulseras telemáticas que aseguran el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual.

El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no podían facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

Interior menciona el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el 26 de febrero de 2025, como la herramienta con «diversas medidas alineadas con las cuestiones referentes a la violencia sexual».

Se trata del mismo documento que admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.