Giro inaudito del tiempo: la AEMET activa la alerta naranja en estas zonas por «lluvias, tormentas y nieve»

La AEMET activa la alerta naranja en estas zonas por lluvias, tormentas y nieve, será mejor que nos preparemos para un giro inaudito en el tiempo. A las puertas del fin de semana, vuelve el mal tiempo que hasta el momento pensábamos que no teníamos. Lo que nos espera es una situación del todo inesperada que puede darnos algunas sorpresas. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Este tiempo que nos trae el inicio de la primavera puede acabar siendo una antesala de algo más. Tocará estar muy pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Será el momento de conocer y saber qué nos espera en este inicio de fin de semana en el que tocará saber qué pasará en estos días en los que el tiempo puede ser protagonista indiscutible.

La AEMET activa una alerta naranja ante un giro inaudito del tiempo

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio de tendencia al alza.

Estos días que tenemos por delante, tocará conocer el tiempo de unas jornadas en las que quizás tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En busca de un sol que puede pasar a la historia, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede estar esperándonos en breve.

En lugar de este tiempo primaveral que en muchas partes de España se espera con ganas. Después de un tren de borrascas tras otro, lo que puede pasar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos dejará en shock, en especial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo que nos está esperando puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Lluvias, tormentas y nieve llegarán a estas zonas

Estas zonas del país que obligan a activar las alertas de la AEMET son las que este inicio de la primavera se enfrentará a determinados cambios. Que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET lanzan una importante alerta: «La borrasca Therese mantendrá una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta y sin descartar granizo. Se prevén fuertes en amplias zonas del archipiélago, con acumulados significativos y posibles intensidades muy fuertes en las islas de mayor relieve, en especial en las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y siendo en forma de nieve a partir de 1900/2200 metros. La borrasca también dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, con nubosidad que avanzando de suroeste a nordeste terminará por cubrir los cielos en la mayor parte del territorio a excepción del extremo nordeste peninsular y Cantábrico con intervalos de nubes altas. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad sur y extremo oeste peninsular, Ceuta y Melilla; más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste pudiendo ser localmente fuertes con acumulados significativos en regiones de Andalucía occidental y oeste de Alborán. Asimismo, podrán darse algún chubasco vespertino localmente fuerte en Galicia e interior de Asturias. Poco nuboso tendiendo a nuboso en Baleares».

Los termómetros no serán de primavera sino todo lo contrario: «Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, notablemente en zonas del centro oeste y exceptuando en el tercio nordeste con pocos cambios o aumentos. También se darán aumentos en Canarias. Pocos cambios en Baleares. Mínimas en aumento en Canarias y cuadrante noroeste peninsular, en descenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y localmente Ibérica.

Soplará viento de flojo a moderado de componente este en la Península, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sureste y Alborán, también probables en Cádiz. Viento moderado del nordeste en Baleares, y en Canarias viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes».

Las alertas se activarán: «Precipitaciones fuertes con tormenta y con acumulados significativos en Canarias, pudiendo ser localmente muy fuertes. Asimismo, probables acumulados significativos de nieve en cumbres de las islas y rachas muy fuertes de viento del suroeste. También rachas muy fuertes de levante en Alborán y precipitaciones fuertes puntuales en el entorno de El Estrecho».