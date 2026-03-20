Aumento de nubes y probables lluvias en Castilla y León, según AEMET

Aumento de la nubosidad en el conjunto del territorio de Castilla y León, con probabilidad de precipitaciones en el sur y la zona Cantábrica, sin descartar lluvias en otras áreas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero aumento, mientras que las máximas descenderán. Los vientos soplarán del este y sur, en general flojos.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 20 de marzo

Cielo nublado con chubascos por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura mínima ronda los 4 grados, pero la sensación térmica podría descender a 5, lo que sugiere que el abrigo será un buen compañero en las primeras horas. A medida que el sol, tímido pero decidido, asome a las 07:25, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 16 grados, aunque la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, aunque hay margen para chubascos en la tarde-noche. El viento soplará de forma suave, con una velocidad media de 5 km/h, lo que no debería causar molestias. La luz del día se irá desvaneciendo lentamente hasta la puesta del sol a las 19:34, dejando un rastro de calidez en el aire. Así que, si decides salir, disfruta de esta jornada que, aunque cargada de humedad, promete momentos agradables bajo el sol.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h y la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde-noche.

El contraste será notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico y la posibilidad de lluvias, aunque moderadas, con un 10% de probabilidad. La sensación térmica podría bajar hasta los 7 grados y la humedad alcanzará niveles elevados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo parcialmente nublado y suave

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 7 grados, que se sentirá un poco más fresca debido a la sensación térmica. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%, aunque no se esperan precipitaciones significativas. El viento soplará de manera suave desde el este a 10 km/h, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

Por la tarde, el cielo se despejará un poco más, con una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados. La probabilidad de lluvia disminuye a un 20%, lo que sugiere que la jornada será mayormente seca. Con una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 75%, el ambiente se sentirá algo pesado, pero disfrutaremos de unas 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:34.

Valladolid: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado, aunque con una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche. El viento será casi imperceptible, lo que contribuirá a una sensación de calma.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar un poco de aire fresco puede ser una excelente manera de recargar energías.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 4°C, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 17°C por la tarde, con un cielo igualmente despejado. Las suaves brisas de hasta 10 km/h harán que la sensación térmica sea agradable. No olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 6°C. ¡Aprovecha el buen tiempo!

Palencia: ambiente fresco con posibles lluvias

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el mercurio suba hasta los 17 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 18 grados.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 10%. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que el viento del sureste soplará a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más inestable, con una probabilidad creciente de lluvia por la tarde-noche, aunque las temperaturas se mantendrán entre los 5 y 10 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad será notable y el viento soplará con cierta intensidad.

Segovia: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 12 grados, aunque no se descartan algunas nubes que podrían dejar caer alguna gota.

Por la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 16 grados, pero la probabilidad de lluvia aumenta, con chubascos intermitentes que podrían aparecer en la tarde-noche. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse, ya que el viento del sureste soplará a 15 km/h, aportando una sensación térmica más baja.

Ambiente agradable para actividades al aire libre en Soria

El día amanece en Soria con temperaturas frescas que rondan los 2°C y un cielo que se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando los 13°C, con una sensación térmica que se mantendrá agradable. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 14°C. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche, el viento del sureste soplará a unos 20 km/h, aportando frescura a la jornada. Con más de 12 horas de luz, desde el amanecer a las 07:20 hasta la puesta del sol a las 19:21, será un día ideal para disfrutar del aire libre.