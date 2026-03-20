Hoy, 20 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas hacia la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán un poco. El viento será flojo, con un cambio a moderado del nordeste en el litoral sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente primaveral

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 9 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, que asoma a las 06:55, promete calentar el ambiente hasta alcanzar los 17 grados en su punto máximo. La brisa suave, con vientos de hasta 15 km/h, acariciará la piel, haciendo que el aire se sienta más fresco, pero sin llegar a ser incómodo.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y aunque no se prevén lluvias, la humedad relativa podría hacer que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente al acercarse la noche. Con una puesta de sol a las 19:03, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para pasear y disfrutar de la ciudad. La jornada se presenta como un regalo de primavera, ideal para salir y dejarse llevar por la calidez del sol.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que podrían llegar a los 18 grados, pero la sensación térmica se mantendrá más baja debido a la humedad que alcanzará el 65%. Aunque no se prevén lluvias significativas, el viento fuerte puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso.

Día soleado y fresco ideal para salir en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 06:54. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 7°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 4°C, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance la mañana, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 17°C y la humedad se mantendrá en un 30%, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el calor se sienta más, aunque el viento soplará con rachas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca. La jornada se cerrará con una puesta de sol a las 19:02, brindando un total de más de 12 horas de luz. En resumen, será un día mayormente soleado y fresco, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 17 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno. Un buen momento para relajarse en un parque o tomar un café en una terraza.