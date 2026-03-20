Andalucía en el punto de mira de la AEMET: fuertes vientos y lluvias por la borrasca Therese a partir de hoy

Fuertes vientos y lluvias llegan Andalucía por la borrasca Therese, la AEMET ha lanzado un importante aviso a esta zona del país. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar sin avisar, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. De una manera que hasta el momento no sabíamos que tendríamos que empezar a prepararnos en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de tener en mente lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta comunidad autónoma deberá empezar a prepararse para algunos cambios de ciclo destacados que pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que golpeará de lleno a esta comunidad autónoma.

La AEMET pone en el punto de mira a Andalucía

Andalucía es una de las comunidades autónomas que estará en el punto de mira de la AEMET ante la llegada de la borrasca Therese. Cuando pensábamos que las borrascas ya habían pasado a la historia después de un invierno en el que realmente podremos empezar a prepararnos para lo peor.

Es momento de poner en práctica este tipo de elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos estar teniendo en mente. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos lo que nos esperaba. En estos tiempos, en los que cada detalle cuenta.

Los mapas del tiempo nos van dando pistas de cómo cada elemento va llegando a nuestro día a día, de tal manera que tocará estar preparados para una situación que puede acabar siendo lo que nos mantendrá alejados de unos cambios en los que parecerá que volvemos al invierno, en lugar de ver llegar la primavera.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante algunas situaciones que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Fuertes vientos y lluvias llegan con la borrasca Therese

El sur de España será una de las zonas más afectadas por la borrasca Therese que nos situará en un punto del país que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y que, sin duda alguna, podría acabar siendo clave.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos acompañados de chubascos, localmente fuertes y sin descartar que sean ocasionalmente tormentosos en la mitad occidental durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso en la vertiente atlántica; máximas en descenso. Vientos entre flojos y moderados de componente este; amainando a lo largo de la tarde en el interior. Levante fuerte en los litorales y en la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes durante la primera mitad del día en la mitad occidental, sin descartar que vayan acompañados de tormentas ocasionales. Rachas ocasionalmente muy fuertes de levante en el litoral almeriense y en la provincia de Cádiz».

Para el resto de España la situación puede ser peor: «La borrasca Therese mantendrá una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, tormentas ocasionales y posible granizo. Se prevén acumulados significativos con intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes, en las islas de mayor relieve, sobre todo en su vertiente suroeste; los acumulados serán menores en las islas más orientales. Nevará en cotas altas de las islas por encima de 1800-2200m. En mucha menor medida, Therese también afectará a la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, en forma de chubasco, en el cuadrante suroeste peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos, salvo en Baleares, el extremo nordeste y en el Cantábrico, donde habrá cielos poco nubosos o con intervalos. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, meseta sur y zonas de Alborán, predominando los ascensos en el resto de la Península. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los ascensos en el cuadrante nordeste y los descensos en el noroeste, Cantábrico y litorales del sureste. Pocos cambios térmicos en las islas. Habrá heladas débiles en el Pirineo». Tocará prepararse para un fin de semana en el que el tiempo será protagonista, en especial el mal tiempo.