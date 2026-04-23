El hotel de lujo más caro del mundo cierra sus puertas en Dubái: éste es el motivo según el comunicado de Burj Al Arab

Cierra el hotel más caro del mundo. El Burj Al Arab de Dubái cierra sus puertas durante 18 meses para llevar a cabo un proceso de renovación. La cadena hotelera ha confirmado en un comunicado el cierre, que se produce durante unos momentos de tensión por el conflicto en Oriente Medio. Este hotel fue incluso alcanzado por los restos de un dron o misil lanzado desde Irán. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cierre del Burj Al Arab de Dubái, el hotel más caro del mundo.

La guerra de Irán también ha hecho temblar los cimientos de las grandes ciudades situadas en el golfo Pérsico donde Estados Unidos tiene base y que ahora siguen amenazadas por los misiles de los ayatolás. Uno de esos grandes paraísos es Dubái, que en los peores momentos de la guerra fue atacada por los misiles iraníes. Incluso el resto de uno de los proyectiles llegó a impactar contra el emblemático hotel Burj Al Arab de Dubái, el considerado como el hotel más caro del mundo.

Ahora, una vez ha llegado la calma a Dubái y mientras Estados Unidos negocia el fin de la guerra con Irán, este lujoso hotel ha anunciado que cierra sus puertas durante 18 meses para llevar a cabo un proceso de renovación. Tras ser inaugurado en el año 1999, 27 años después cierra durante dos años y medio para que el Burj Al Arab de Dubái se renueve por dentro y fuera para seguir estando a la vanguardia y ser uno de los hoteles más icónicos del mundo.

Cierra el hotel más caro del mundo

El Burj Al Arab de Dubái se comenzó a construir en el año 1994 y cinco años después fue inaugurado con una fiesta que era el preludio de lo que vendría durante estos años con la supremacía petrolera de los países del Golfo Pérsico. Ese día, Dubái se situó a la vanguardia del mundo con el hotel más caro, lujoso e icónico de todo el planeta. Porque a día de hoy todo el mundo conoce el hotel situado en Dubái que tiene forma de vela.

El Burj Al Arab se levantó sobre una isla artificial con una altura de 321 metros, lo que le hacía ser uno de los edificios más altos del mundo. Propiedad del Jumeirah Group International, tuvo un coste inicial de 650 millones de dólares, que fue lo que se invirtió en un complejo de 120.000 m² que cuenta con 55 plantas y 202 habitaciones. Entre ellas destacan las suites de hasta 780 metros cuadrados que tienen un precio de 40.000 dólares la noche, lo que le hace ser el hotel más caro del mundo. La suite real del complejo tiene un precio de 137.716 la noche.

Además de cumplir la función básica de un hotel, que es ofrecer habitaciones a sus huéspedes, el Burj Al Arab de Dubái destaca por sus múltiples funciones que le hacen ser uno de los mejores complejos hoteleros del mundo. Por ejemplo, dentro de este espacio se pueden encontrar acuarios con más de 400 especies de peces y tiburones, casi 2.000 metros cuadrados de pan de oro que recorren todo el hotel o 86.500 cristales de Swarovski repartidos por todo el complejo. También cuenta con nueve restaurantes a distintas alturas.

Ahora, este lujoso hotel cierra sus puertas para llevar a cabo un proyecto de renovación que pasa por actualizar los interiores y los espacios públicos y adaptarlos a las nuevas exigencias de la época. «Los colores que en un principio seleccionó Su Majestad (azul, rojo, verde y dorado) no van a cambiar. Haremos algunas variaciones, pero seguirá siendo muy intenso. La gente sueña con este hotel, llegan desde la otra punta del mundo para experimentar algo único de verdad, y quiero que eso siga siendo así», afirmó el arquitecto de interiores Tristan Auer, en declaraciones realizadas a Condé Nast Traveler.