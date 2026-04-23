Servinabar 2000 SL, la empresa del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso, modificó su objeto social para transformarse de gestora de archivos y eventos en constructora. Ya consiguió colarse en contratos millonarios de obra pública en Navarra, incluida la polémica adjudicación del túnel de Velate por 76 millones de euros que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La estrategia, según ha podido saber OKDIARIO, no habría concluido en ese encargo: tras el éxito navarro, la empresa habría estado en disposición de replicar el modelo por toda España, bien en solitario, bien integrada en uniones temporales de empresas con grandes constructoras como Acciona, ejerciendo de vehículo para obtener pingües beneficios por trabajos de difícil justificación.

Servinabar fue constituida en octubre de 2015 con un capital de apenas 3.000 euros. Su actividad inicial era, según consta en el Registro Mercantil, «la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones». Nada que ver con el mundo de las grandes infraestructuras.

El 5 de febrero de 2020, sin embargo, la empresa amplió su objeto social para incluir «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación». Una metamorfosis registrada como manda la ley y que le abrió las puertas al lucrativo mercado de la obra pública.

El momento no puede considerarse casual. Apenas ocho meses después de ese cambio estatutario, en septiembre de 2020, el Gobierno de Navarra adjudicaba ya la redacción del proyecto de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz. El terreno estaba abonado.

Contratos en Navarra

En junio de 2020, Servinabar completaba las obras del Archivo General de Navarra en una UTE con una constructora, obras que habían sufrido un sobrecoste del 19% bajo la supervisión de gobiernos socialistas.

En 2021, la empresa pública foral de vivienda Nasuvinsa inauguraba 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña construidas por la UTE Acciona-Servinabar. En 2022, la misma Nasuvinsa adjudicaba a esa misma unión otras 46 VPO por 8,4 millones.

El salto definitivo llegó en enero de 2024: la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Velate por un total de 76 millones de euros. En esa UTE, la participación de Servinabar fue del 15%, más de 10 millones de euros, «sin que se conozca qué aportación específica realiza en unas obras de tal envergadura», según han indicado a este periódico fuentes conocedoras del reparto.

La empresa contaba en ese momento con apenas nueve empleados, la mayoría temporales según sus últimas cuentas. Era, además, su primera obra civil de gran magnitud.

Varios miembros de la mesa de contratación denunciaron irregularidades. Lorenzo Serena, secretario de la mesa, manifestó por escrito que «el procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado».

Los correos internos revelaron que las puntuaciones habían sido filtradas antes de su comunicación oficial, algo corroborado por cinco miembros presentes en la reunión del 14 de junio de 2023. El presidente de la mesa, además, presionaba para acelerar el proceso: «Hay mucho interés en que se adjudique antes de San Fermín», escribió en un correo del 30 de mayo de ese año.

La UCO, como desveló OKDIARIO, ha descubierto también que Koldo García constituyó en 2015 junto a Antxón Alonso —alma mater de Servinabar— una sociedad cooperativa denominada Noran, con domicilio en San Sebastián y dedicada supuestamente a «servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial». Koldo, además, lucía el logotipo de Servinabar en sus exhibiciones como aizkolari.

Un modelo exportable

La colaboración entre Servinabar y Acciona ha quedado circunscrita, por ahora, exclusivamente a Navarra. Sin embargo, la investigación de la UCO ha destapado conversaciones que apuntan a una ambición mucho mayor.

En los teléfonos intervenidos han aparecido anotaciones sobre licitaciones en Ávila, Córdoba, el Puente del Centenario de Sevilla y el aeropuerto de Palma de Mallorca, este último adjudicado a Acciona por más de 198 millones.

El concepto de «socio local» aparece de forma recurrente: «No olvides en las reuniones que tienes un socio local por favor», escribía Antxón Alonso al directivo de Acciona Justo Vicente el 22 de enero de 2021.

El informe de fiscalización del Gobierno de Navarra, fechado en junio de 2024, ha añadido otra capa de opacidad al asunto al señalar que en las obras de Velate «aún no se cumplen los requisitos del Real Decreto de 1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras».

La aritmética de Servinabar resulta, en fin, difícil de explicar por la vía ortodoxa: de los 3.000 euros de capital inicial a los 10 millones del túnel de Velate, pasando por una transformación estatutaria quirúrgicamente oportuna. Si el modelo era replicable por toda España, como sugieren los indicios, el caso Koldo puede ser tan solo la punta de un iceberg cuya envergadura real podría haber sido aún mayor.