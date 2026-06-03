Bernabé sigue en sus trece con la concentración de Valencia: «La Policía no levanta tiendas de campaña»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, sigue en sus trece respecto a la concentración de protesta de participantes en la huelga de profesores: «La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña en el espacio público», ha manifestado este miércoles al respecto. Pilar Bernabé se ha manifestado así tras culpar de la concentración a la Generalitat Valenciana y de que no haya una solución sobre la citada acampada a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pero eludiendo a la vez cualquier responsabilidad de la autoridad gubernativa, que es ella.

Y ello, a pesar de que los antecedentes no la respaldan. Fue la Policía Nacional la que retiró a los concentrados ante el Ayuntamiento de Valencia en 2011. Y fue el Ministerio del Interior, encabezado por el también socialista Alfredo Pérez Rubalcaba entonces, quien asumió las medidas en torno a las concentraciones del 15M en Sol, en Madrid. En Valencia, la situación empieza ya a generar hastío. En 24 horas se celebra el 700 aniversario del Corpus y todo sigue igual, con la acampada plantada en la Plaza de la Virgen. Y sin visos de solución.

«¿De verdad cree que esto lo tiene que solucionar la Policía?», se ha preguntado Pilar Bernabé tras criticar que el conflicto educativo valenciano siga abierto desde el pasado 11 de mayo. Pilar Bernabé ha asegurado que «la Policía Nacional acompañará a la Policía Local en cualquier actuación que le corresponda en sus competencias, para garantizar la seguridad de todas las personas». Y ha manifestado también que: «La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña en el espacio público, pero acompaña y garantizará la seguridad en cualquier intervención de un funcionario público municipal».

El problema no llega a la delegada del Gobierno en buen momento. Pilar Bernabé tiene un conflicto abierto con la propia Policía desde que el pasado domingo, tras el empujón de un agente a una manifestante, cuyo vídeo ha recorrido España entera. Tal como ha publicado OKDIARIO, Bernabé subió a su perfil de X una publicación en la que aseguraba que «la imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades». De inmediato, el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) le respondió: «Usted no va a investigar nada; en todo caso, será un juez quien deba depurar responsabilidades». Una evidente prueba de la tensión reinante entre Pilar Bernabé y la policía.