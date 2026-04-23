40.000 m2, cientos de tiendas, cine y gimnasio: ya hay fecha para la llegada del centro comercial que viene a revolucionar Madrid

Madrid lleva años creciendo hacia el este, pero lo que está a punto de pasar en San Blas-Canillejas va bastante más allá de una simple expansión urbana si bien precisamente en esa zona, muy cerca del estadio del Atlético de Madrid, se está gestando uno de esos proyectos que cambian por completo el mapa de una ciudad, no sólo por su tamaño, sino por la forma en la que plantea el ocio. Un nuevo centro comercial que llegará a Madrid el próximo año con 40.000 m2, cientos de tiendas, cine y gimnasio.

Pero no estamos hablando de un simple centro comercial o de uno más en Madrid. En este caso concreto, la idea es la de crear espacios donde la gente quiera quedarse, pasar la tarde entera o incluso el día. De este modo y bajo el nombre de Nasas Madrid, será un complejo que mezclará comercio, restauración y deporte en un mismo lugar. La fecha que manejan los promotores es como decimos 2027 y lo cierto es que no es casual ya que ese mismo año, en junio, el Metropolitano acogerá la final de la Champions League, así que el estreno podría coincidir con uno de los mayores escaparates internacionales posibles.

Más de 40.000 m2 para el nuevo centro comercial de Madrid

El proyecto se ubicará en la parcela 5 de la futura Ciudad del Deporte, un desarrollo que lleva tiempo dibujándose sobre el papel y que ahora empieza a tomar forma real. En números, impresiona: más de 40.000 metros cuadrados de superficie y unas 1.500 plazas de aparcamiento, pensadas para absorber grandes picos de afluencia sin colapsar la zona.

Dentro habrá cuatro plantas con cerca de 70 locales comerciales. Pero no se espera que sea el típico centro comercial al que vas, compras algo y te marchas. Como avanzamos, la intención es justo la contraria: que la gente se quede, así que lo que se puede esperar es que la mezcla de marcas sea bastante cuidada, combinando firmas conocidas con restauración potente y espacios pensados para parar, sentarse o simplemente pasear. Además, todo esto se levantará junto al estadio del Atlético, que ya de por sí mueve miles de personas cada semana. La idea es aprovechar ese flujo, pero también generar uno propio durante todo el año.

Cines, gimnasio y planes para todos los perfiles

Si algo deja claro este proyecto es que el ocio va a ser protagonista. Nasas Madrid incluirá una decena de salas de cine de última generación, algo que sigue funcionando muy bien cuando la experiencia acompaña. A eso se suma un gimnasio completo, pensado tanto para usuarios habituales como para quienes buscan algo más puntual.

Luego hay otros planes dedicados al ocio, como una bolera, zonas infantiles bastante amplias y espacios donde ir en grupo o en familia sin necesidad de estar comprando constantemente. Es decir, un lugar donde puedes ir a cenar, ver una película y alargar la noche sin cambiar de sitio.

Un diseño abierto que rompe con el centro comercial clásico

Otro de los cambios importantes está en cómo será el propio espacio. Aquí se alejan bastante del modelo cerrado y artificial que durante años ha sido habitual. La apuesta va por la luz natural, los espacios abiertos y una sensación más cercana a una pequeña ciudad que a un edificio cerrado.

Este nuevo centro comercial de Madrid contará con pasarelas, rampas y recorridos que conectan las distintas plantas de forma bastante fluida, mezclados con zonas verdes y espacios de descanso. No es sólo una cuestión estética, también tiene que ver con cómo se mueve la gente dentro del recinto.

Fuera, el planteamiento seguirá la misma línea, con plazas abiertas, pérgolas de madera, terrazas donde sentarse a comer o tomar algo sin prisas. Incluso las cubiertas estarán aprovechadas como zonas ajardinadas, con vistas y cafeterías que pueden convertirse en uno de los puntos fuertes del complejo.

Y en el centro de todo, una torre LED de gran tamaño que actuará como referencia visual y que además de para decorar, servirá para identificar el espacio y darle una imagen reconocible desde distintos puntos de la zona.

Un centro comercial que formará parte de la Ciudad del Deporte

Pero si hay algo que realmente diferencia a Nasas Madrid es lo que tendrá alrededor, ya que el centro comercial será parte de la llamada Ciudad del Deporte, un macroproyecto que busca convertir toda esta área en un referente del deporte y el ocio en Madrid.

En los alrededores habrá pistas de pádel, campos de golf y varias instalaciones polideportivas. Pero no sólo eso ya que uno de los elementos que más llama la atención será una laguna artificial pensada para practicar surf, algo que hasta hace poco parecía impensable en plena capital. A eso se sumará el centro de alto rendimiento del Atlético de Madrid, con seis campos de fútbol profesionales. Todo este conjunto hará que la zona tenga actividad constante, no solo en días de partido.