El PSOE creó un cargo temporal para el sobrino de Chaves en Alcalá de Guadaíra… y sigue ahí 21 años después

Leonardo Chaves Marín, sobrino del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía que protagonizó el caso ERE, Manuel Chaves, entró en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en agosto de 2005 con un contrato temporal como arquitecto técnico y acabó blindado en 2023 como funcionario de carrera. Se trataba de un puesto de trabajo para el que sólo pasó una entrevista sin hacer pruebas de ningún tipo. Aquel contrato fue de duración determinada por obra o servicio, lo que, en principio, sirve por espacio de un año. Pues OKDIARIO Andalucía puede confirmar que, 21 años después, Leonardo Chaves sigue sentado en el mismo puesto de trabajo. Cabe destacar que Leonardo Chaves Marín es, además de sobrino del ex presidente, hijo de Leonardo Chaves, ex director general de la Junta de Andalucía.

El punto de partida está acreditado por el propio contrato laboral, al que ha tenido acceso este periódico. El 8 de agosto de 2005, el Ayuntamiento socialista de Alcalá de Guadaíra formalizó la contratación de Leonardo Chaves Marín como arquitecto técnico. En pleno estallido del caso ERE. El propio contrato de obra o servicio determinado -es decir, temporal- fija su entrada en el consistorio y sitúa el origen de una relación laboral que, lejos de extinguirse con el paso del tiempo, ha seguido viva durante años.

La clave del caso es quién era y quién es Leonardo Chaves Marín. No se trata de un empleado cualquiera desconectado del poder socialista andaluz de la época. Es sobrino de Manuel Chaves, durante años la gran referencia del PSOE andaluz y ex presidente de la Junta, y además hijo de Leonardo Chaves, ex director general de la Junta. Ese contexto familiar es el que ha alimentado desde el principio las sospechas de enchufe en un ayuntamiento gobernado por el PSOE.

Los documentos consultados por este periódico prueban la contratación en 2005 y la consolidación del cargo de Leonardo Chaves en 2023, 18 años después de haber sido contratado para un cargo supuestamente temporal. De hecho, cuando el sobrino de Chaves entró en el Ayuntamiento de Alcalá ya hubo denuncias de trato de favor. Sin embargo, quedaron archivadas por un defecto de forma.

En la resolución de Alcaldía de 2023, el Ayuntamiento nombra a Leonardo Chaves Marín funcionario de carrera en una plaza vinculada al puesto de Arquitecto Técnico, dentro de la Gerencia de Servicios Urbanos. Ese nombramiento se hizo por concurso de méritos dentro de la oferta excepcional para la estabilización de empleo temporal.

Ese expediente incorpora, además, un dato demoledor para entender el caso. El propio Ayuntamiento deja por escrito que el nombramiento no suponía «ningún incremento de gasto en relación con el gasto actual derivado de la relación laboral del empleado». Es decir, cuando fue convertido en funcionario de carrera, Leonardo Chaves ya seguía dentro del Ayuntamiento como trabajador. No era un recién llegado a un proceso selectivo abierto desde fuera, sino alguien que llevaba años ocupando esa posición antes de ser estabilizado.

La toma de posesión remató ese proceso. El acta municipal fija efectos económicos, jurídicos y administrativos desde el 1 de julio de 2023. Es decir, la relación temporal arrancada en 2005 quedó transformada en una plaza en propiedad dentro de la estructura municipal 18 años después.

Lo que convierte este episodio en políticamente explosivo no es sólo el apellido, sino la secuencia completa. Un sobrino del entonces gran poder socialista andaluz entra en 2005 en un ayuntamiento del PSOE con un cargo temporal creado, curiosamente, casi a medida para sus estudios. Años después, y tras una larguísima permanencia, el mismo consistorio lo consolida como funcionario de carrera.