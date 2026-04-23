Secuestran al gerente de una casa de apuestas de Málaga y piden un rescate de 50.000 €

El gerente de una casa de apuestas de Málaga fue secuestrado y retenido hace unos días durante un tiempo por dos hombres que exigían 50.000 euros para dejarlo en libertad, en un caso que, afortunadamente, se resolvió en apenas hora y media. Los captores llevaron a la víctima hasta un restaurante de un centro comercial de la capital malagueña, donde pretendían cerrar la primera entrega del dinero exigido.

La investigación arrancó después de que se produjera un fallo informático en un local de apuestas de Málaga que provocó pagos duplicados durante un breve espacio de tiempo. A partir de ese incidente, un empleado del establecimiento comenzó a reclamar una elevada suma de dinero a responsables de la empresa, al asegurar que debía responder ante terceros y solucionar el problema generado tras haber estado reclamando ese dinero a algunos clientes.

En los días posteriores, según la información facilitada, el vigilante de seguridad y otro varón intensificaron la presión sobre uno de los responsables de la empresa. Lo hicieron mediante mensajes y audios, y también llegaron a realizar vigilancias sobre sus movimientos. La víctima comprobó entonces que estas personas conocían datos personales como su vehículo o su domicilio, lo que elevó la sensación de intimidación.

Además, los implicados manifestaron que estaban teniendo problemas con terceros a los que supuestamente habían involucrado para recuperar el dinero. Con ese argumento, incrementaron la presión para tratar de forzar el pago. En un momento dado, capturaron a uno de los responsables de la empresa y comenzaron a exigir al gerente, de forma insistente y a través de llamadas y audios, el abono de 50.000 euros para su liberación.

Durante esas comunicaciones, la cantidad exigida fue variando. Los secuestradores reclamaban pagos parciales inmediatos y dejaban el resto aplazado, mientras amenazaban con tomar represalias no solo contra responsables de la empresa, sino también contra sus familias.

Tras la denuncia, se activó un dispositivo policial urgente para localizar a la víctima. La intervención permitió liberarla en solo 90 minutos. El hombre se encontraba en un restaurante de comida rápida de un centro comercial de Málaga junto a sus captores, en el lugar en el que iba a producirse la primera entrega de efectivo.

La actuación policial evitó que la víctima sufriera daños y también que llegara a realizarse el pago exigido. Finalmente, los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de secuestro.