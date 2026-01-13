Un niño de 12 años secuestra su compañero de clase y lo tortura con un cuchillo incandescente en Cádiz

La Guardia Civil y la Fiscalía de Menores investigan una presunta agresión entre dos menores ocurrida el pasado fin de semana en Los Barrios (Cádiz), donde un niño de 11 años habría sido retenido contra su voluntad, agredido físicamente y sometido a graves vejaciones por un compañero de clase de 12 años.

La familia del menor presentó denuncia el pasado día 10. A partir de ese momento, el Equipo de Mujer y Menor (Emume) del Instituto Armado abrió una investigación que continúa en curso y trasladó las diligencias a la Fiscalía de Menores de Algeciras, aunque al ser menor de 14 años el presunto agresor es inimputable y no puede ser procesado ni sancionado penalmente, según la legislación española.

La denuncia detalla que el sábado por la mañana el niño de 12 años invitó a la víctima a su domicilio para jugar a la videoconsola, aprovechando la ausencia de sus padres. Una vez en la vivienda, siempre según el relato de la familia, el menor cerró la puerta, escondió la llave y lo amenazó con un cuchillo, obligándolo a desnudarse. A continuación, habría calentado un cuchillo con un mechero para marcarle la piel en distintas zonas del cuerpo, incluidos pies, glúteos y genitales. También habría utilizado un desodorante y la llama del mechero para continuar con las vejaciones, empleando el aerosol a modo de lanzallamas y provocándole quemaduras en los pies.

Durante ese tiempo, el menor también le quitó el móvil y se hizo pasar por él para responder a su padre, al que le dijo que se quedaba a comer en su casa. Incluso llegó a preguntar si podía quedarse a dormir.

La víctima logró escapar de la vivienda aprovechando que, en un momento dado, el otro menor le ordenó salir a la calle a tirar agua a otros niños, lo que aprovechó para volver a su casa. Sus padres llevaron a su hijo al médico y acto seguido presentaron la denuncia.

«Son amigos desde hace cuatro años. Lo conozco y conozco a sus padres», ha apuntado el padre del niño torturado en declaraciones a Campogibraltar24h, que ha adelantado los hechos.