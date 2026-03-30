La Audiencia de Málaga ha condenado a seis personas, entre ellas una ex novia de la víctima, por intentar secuestrar en dos ocasiones y amenazar de muerte a un primo de éste. Las penas son de entre el año y medio y los nueve años y medio de cárcel. En total suman más de 34 años de prisión.

Durante 2023, dos de los acusados intentaron secuestrar a un hombre y obtener el pago de una suma de dinero indeterminada, según se indica en la sentencia. Para ello contaron con la colaboración de la ex novia de la víctima, que estaba en prisión por otra causa.

Los dos acusados, junto con otros dos y otra persona no identificada, se coordinaron para secuestrar a la víctima en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Para ello, lo metieron en un vehículo, aunque no lograron el secuestro después de que el hombre se resistiera fuertemente, resultando lesionado.

Los acusados llevaban pasamontañas que les cubrían la cara para ocultar su identidad. También llevaban chalecos policiales y una placa de la Policía que, según la sentencia, se podía observar que era falsa.

Aprovechando «la violencia que ejercían sobre la víctima» para secuestrarle, los condenados se apoderaron de una mochila que tenía documentación, varias tarjetas de crédito, 700 euros en metálico y las llaves de un vehículo.

Segundo intento de secuestro, también en Málaga

Unos meses después, los acusados intentaron de nuevo secuestrar a la víctima en un aparcamiento de Málaga. Cuando el hombre entró en el parking, junto con su primo, fueron sorprendidos por una furgoneta con placas cambiadas de la que salieron tres de los procesados. Al salir, encañonaron al primo y forcejearon con la víctima, a la que golpearon. Los acusados no consiguieron de nuevo su propósito.

Horas más tarde, uno de los acusados intimidó mediante videollamada al primo del hombre «con matarlo» empleando expresiones como «esta tarde te hemos tenido a tiro, hemos sido nosotros y no va a haber una tercera vez, soy delincuente desde chico y no tengo nada que perder».

Al final los acusados fueron detenidos cuando iban en otra furgoneta con las placas falsas en la que llevaban «útiles necesarios para la realización de actividades ilícitas que no se han acreditado en juicio», tales como máscaras, bridas, espray de defensa personal, guantes y una pistola, arma prohibida y en perfecto estado de funcionamiento.

Por estos hechos se han condenado por los delitos de secuestro en grado de tentativa, robo con violencia, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. A los principales acusados se les imponen nueve años y nueve años y medio de prisión. Se absuelve a los acusados del delito de pertenencia a grupo criminal, al considerar que se trata de «un supuesto de codelicuencia y no grupo criminal», pues señala que aunque los hechos «no obedecían a la simple improvisación», tampoco se puede entender que el conjunto de los acusados, la agrupación que formaban, tuviera por objeto la comisión de hechos delictivos plurales», distintos a estos.