EEUU confirma el giro en la Base de Rota y avisa: está buscando proveedores para el mantenimiento y el Navsup lo hace oficial

La Base Naval de Rota vuelve a estar en el centro del tablero militar de Estados Unidos, pero esta vez con un movimiento que no pasa desapercibido dentro del sector naval. La Armada norteamericana ha iniciado un proceso para identificar empresas que puedan encargarse en el futuro del mantenimiento de sus buques en Cádiz, según informan medios como Infodefensa. Se trata, por ahora, de un estudio de mercado, sin consecuencias inmediatas, aunque con implicaciones claras a medio plazo.

El aviso parte del sistema logístico de la Marina estadounidense, el Navsup, y tiene como objetivo analizar qué compañías podrían asumir trabajos de reparación, revisión y grandes varadas de los destructores desplegados en Rota. Tal y como recoge Infodefensa, el documento deja claro que no se trata de una licitación ni de un cambio de contrato inmediato, sino de una fase previa para preparar futuras decisiones. El paso llega en un momento importante ya que Estados Unidos no sólo mantiene su presencia en la base gaditana, sino que la refuerza. De este modo, parece que el movimiento apunta a una planificación a largo plazo en la que Rota seguirá siendo un punto clave para las operaciones navales en Europa y África.

EEUU confirma el giro en la Base de Rota y avisa

Actualmente, el mantenimiento de los destructores de la Marina estadounidense en Rota lo realiza Navantia, que lleva a cabo este trabajo desde 2013. El contrato vigente, renovado en 2021, se extiende hasta 2028 y está valorado en más de 800 millones de euros, según informa ABC.

Durante estos años, la compañía española ha desarrollado dentro de la base lo que se conoce como el «cuarto astillero» de la Bahía de Cádiz, con una plantilla de cientos de trabajadores y un impacto directo en el empleo de la zona. Sin embargo, el aviso lanzado por el Navsup introduce un elemento nuevo ya que por lo visto la Marina estadounidense abre la puerta a que otras empresas, tanto españolas como internacionales, puedan optar a este tipo de trabajos en el futuro. No implica que Navantia pierda su posición, pero sí que el contrato podría entrar en competencia cuando llegue su renovación.

Qué busca exactamente la Armada de EEUU

El documento difundido por la Marina estadounidense detalla el tipo de servicios que podrían requerirse. Se trata de una gama completa de trabajos de mantenimiento naval, que van desde reparaciones de casco, mecánica y electricidad hasta la modernización de sistemas de combate.

También se incluyen servicios más complejos como trabajos en dique seco, mantenimiento programado de larga duración o intervenciones de emergencia, con capacidad de respuesta rápida. La exigencia es alta: las empresas interesadas deberán demostrar experiencia previa y capacidad para operar en un entorno altamente especializado. Además, el aviso pone el foco en los destructores de la clase Arleigh Burke, los buques que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN y que tienen en Rota uno de sus principales puntos de despliegue.

Rota, clave para Europa y África

Más allá de la parte técnica, el movimiento tiene una lectura estratégica clara. Tal y como subraya Infodefensa, el propio documento del Navsup define Rota como un nodo logístico crítico para las operaciones de la Marina estadounidense en Europa, África y el área de la Sexta Flota.

Actualmente, la base alberga cinco destructores y está previsto que en los próximos años llegue un sexto, lo que refuerza todavía más su papel dentro del sistema de defensa de la OTAN. No olvidemos además que Estados Unidos ha incluido a España dentro de su nuevo plan de inversiones militares, vinculado al presupuesto de defensa para 2027, lo que confirma que el país forma parte de sus prioridades estratégicas.

Una base que sigue creciendo

El aumento de actividad en Rota no es sólo operativo, también tiene consecuencias en infraestructuras. De hecho la base se enfrenta a problemas de espacio debido al incremento de buques y despliegues, lo que ha llevado a plantear una ampliación de sus instalaciones.

El proyecto contempla nuevos muelles y una inversión que podría superar los 300 millones de euros, con el objetivo de aumentar la capacidad de atraque y adaptarse al crecimiento previsto de la flota. Este contexto refuerza la idea de que la presencia estadounidense en la base no solo se mantiene, sino que se consolida a medio y largo plazo.

Entre la tensión política y la planificación militar

El anuncio del Navsup llega en un momento de tensión política, marcado por las críticas de Donald Trump a la posición de España en distintos escenarios internacionales. Sin embargo parece que la planificación militar estadounidense sigue su propio camino, al margen de los mensajes políticos.

De hecho, la búsqueda de proveedores encaja con una estrategia de refuerzo de capacidades, no de retirada. Estados Unidos sigue invirtiendo en sus bases, modernizando infraestructuras y asegurando su presencia en puntos clave como Rota o Morón.