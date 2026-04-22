El Pentágono blinda Rota pese a las tensiones entre Trump y el Gobierno de Sánchez: La US Navy mueve ficha para blindar sus destructores

La Marina de Estados Unidos ha lanzado un aviso de búsqueda de proveedores para el mantenimiento de sus grandes buques en la base naval de Rota. El Pentágono trabaja con el escenario de que Rota seguirá siendo su instalación base en África y Europa durante la próxima década, a pesar de los choques entre Donald Trump y Pedro Sánchez.

El aviso es un ejercicio de investigación de mercado. El objetivo es localizar astilleros y empresas capaces de asumir la reparación, el mantenimiento y las grandes varadas de los destructores y demás buques de la Armada estadounidense. Subrayan desde el Pentágono que «no se adjudicará ningún contrato como resultado directo de este aviso» y que las respuestas se utilizarán únicamente para diseñar la futura estrategia de contratación.

Este llamamiento invita expresamente a «compañías españolas, firmas estadounidenses con capacidad de operación en el extranjero y constructores navales internacionales» a mostrar su interés. Algunos de los requisitos son experiencia previa con la Marina estadounidense, capacidad para movilizar equipos en 24–72 horas y acceso a diques secos capaces de recibir destructores de 155 metros de eslora y unas 9.500 toneladas de desplazamiento.

La base del Pentágono en Rota

Desde Estados Unidos, se describe Rota como «la mayor instalación de la Marina de Estados Unidos en Europa» y «el nodo crítico de logística y mantenimiento» para las fuerzas navales estadounidenses en Europa, África y la Sexta Flota. Actualmente alberga cinco destructores, clave del escudo antimisiles de la OTAN, y está prevista la llegada de un sexto buque.

Este movimiento sorprende en un momento donde Donald Trump llegó a amenazar con retirar las tropas de Rota y Morón y «suspender toda relación comercial» con España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negase a autorizar el uso de las bases españolas en la ofensiva contra Irán. Esa opción no parece viable, ya que no deja de ser una opción más inestable políticamente frente a la seguridad jurídica y regulatoria de España, que forma parte además de la OTAN.