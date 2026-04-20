Estados Unidos (EEUU) tendrá que devolver alrededor de 166.000 millones de dólares (141.137 millones de euros) por culpa de los aranceles ilegales del presidente Donald Trump. Estas tarifas fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo del país, por lo que ahora toca su reembolso. Para ello, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha creado una herramienta que permitirá procesar electrónicamente las solicitudes.

La oficina dará comienzo este lunes a la primera fase de esta plataforma, mediante la cual se podrán devolver los aranceles ilegales de Trump de forma más ágil. Estas tarifas fueron aplicadas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual fue tumbada por el Supremo.

«La CBP lanzará la primera fase el 20 de abril de 2026. La Fase 1 se limita a ciertas declaraciones pendientes de liquidación y a ciertas declaraciones dentro de los 80 días posteriores a su liquidación», ha asegurado el departamento aduanero.

Además, la oficina planea implementar el sistema mediante un desarrollo por etapas, por lo que se irán añadiendo funcionalidades adicionales en fases posteriores para abordar los escenarios más complejos.

Los aranceles ilegales de Trump

Según ha explicado la autoridad aduanera, la nueva herramienta está diseñada para consolidar los reembolsos de aranceles de la IEEPA, incluidos los intereses, en lugar de procesarlos individualmente.

Para solicitar el reembolso de los aranceles IEEPA, los importadores registrados (IOR) y los agentes de aduanas autorizados deberán tener una cuenta activa en el Portal ACE que los beneficiarios del reembolso deben usar para proporcionar la información bancaria necesaria para el reembolso.

En este sentido, la CBP advierte de que los importadores y agentes autorizados deben prever que los reembolsos se emitirán generalmente «entre 60 y 90 días» después de la aceptación de su declaración, a menos que algún problema de cumplimiento requiera una revisión adicional por parte de la autoridad aduanera.

A principios del pasado mes de marzo, Brandon Lord indicó que más de 330.000 importadores habían realizado un total de más de 53 millones de entradas en las que depositaron o pagaron aranceles de conformidad con la IEEPA, cuyo monto total ascendía a aproximadamente 166.000 millones de dólares.