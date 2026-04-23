En el siglo XX era un alimento de supervivencia para los pastores: hoy está considerado un manjar con DOP

Hay platos típicos increíbles que tienen su origen en los pastores del siglo XX, pero muy pocos pueden decir que tienen Denominación de Origen Protegida (DOP). Una de nuestras tapas españolas más famosas tiene ese honor: los torreznos de Soria.

Hace un siglo los torreznos eran un recurso básico para los pastores y para los trabajadores del campo en Soria, ya que eran baratos, fáciles de conservar y muy calóricos. Por lo que eran perfectos para las largas jornadas de trabajo.

Sin embargo, en 2026 son una de las tapas más famosas de España y, en concreto, el torrezno de Soria es su alimento más internacional. Todo gracias a ese toque crujiente y sabroso, que lo hace único.

Cómo pasaron los torreznos de Soria de comida de pastores a tener DOP

El origen del torrezno está ligado a la necesidad. Durante décadas, los pastores utilizaban partes del cerdo que eran fáciles de conservar y transportar. La panceta curada, base del torrezno, ofrecía una solución energética y duradera en jornadas largas y duras.

Con el paso del tiempo, este producto fue ganando protagonismo en la cocina popular, especialmente como tapa.

Lo fundamental es la elaboración sencilla, basada en técnicas tradicionales, que permitió que pasara de ser un alimento de subsistencia a una tapa imprescindible en bares y restaurantes.

Pero el reconocimiento definitivo le llegó con la Denominación de Origen Protegida (DOP). Este distintivo es lo que garantiza su calidad y su vínculo con la provincia de Soria.

Es decir, este sello certifica que el producto cumple con unos estándares concretos tanto en la materia prima como en su proceso de elaboración.

Por qué el torrezno de Soria es mejor que cualquier otro de la gastronomía española

Es cierto que hasta puedes comerte un buen torrezno en casa, pero si quieres probar el mejor debes ir a Soria. Eso no cambia. Y es que lo elaboran a partir de panceta de cerdo seleccionada, que incluye piel, grasa y una parte magra.

El proceso comienza con el adobado y curado de la panceta, que se seca durante varios días. Posteriormente, se somete a una fritura en dos tiempos, una técnica fundamental para lograr el resultado final.

Primero se cocina a baja temperatura, lo que permite que la piel se hinche lentamente. Después, se aumenta el calor para conseguir ese crujiente inconfundible.

Este método tradicional es el que da lugar a la famosa corteza del torrezno, uno de sus elementos más valorados. La combinación entre exterior crujiente e interior jugoso es lo que lo convierte en un producto único dentro de la gastronomía española.

Por qué el DOP es tan importante para las tapas de torreznos de Soria

El torrezno ya no sólo es un emblema de Soria. Raro es el bar español que no lo sirve como tapa. Eso sí, no todos son iguales y es necesario saber distinguir a los mejores.

Eso es lo que hace que el reconocimiento como DOP sea tan importante. Sólo los torreznos que lo tienen pueden decir que son 100% de Soria, lo que pone en valor a un producto con una calidad diferenciada.

Dicho de otra manera, es la garantía de que estás ante un producto auténtico elaborado bajo criterios específicos. Justamente es gracias a ese mimo como se explica que el torrezno de Soria siga tan de moda.