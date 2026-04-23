Montoya reconoce cómo fue tener sexo en ‘La isla de las tentaciones’: «Ella me decía lo que quería oír»

Este miércoles 22 de abril, Ana Milán ha despedido la primera temporada de Ex. La vida después con un programa dedicado a exconcursantes de realities famosos, aprovechando que, al día siguiente, se iba a celebrar el 26 º aniversario del estreno de la primera edición de Gran Hermano. El programa de Cuatro se ha grabado dentro de la antigua casa del programa en Guadalix de la Sierra. Ana Milán ha estado con Montoya (La isla de las tentaciones), Jorge Berrocal (GH 1), Susana Bicho (GH 14), Carlos Maldonado (MasterChef) y

Naiara (Operación Triunfo).

El primer invitado es José Carlos Montoya, que tras su paso por La Isla de las Tentaciones se convirtió en un fenómeno viral a nivel mundial. Ana ha descubierto en el utrerano a una persona cercana que, tras asomarse al abismo, decidió priorizar su salud mental por encima de los beneficios inmediatos de la fama.

El momento en el que se rompió ante las cámaras de La isla de las tentaciones y corrió por la noche buscando a su novia mientras que ella se acostaba con otro, se convirtió en un fenómeno internacional.

📸 Más allá de la fama, Montoya habla de identidad, raíces y de seguir siendo el mismo.❤ #ExLaVidaDespués ✨ pic.twitter.com/u11rdbjBKA — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026

«La isla de las tentaciones va de poner el amor a prueba de la manera más heavy. Yo no sé por qué, a día de hoy, comencé en ese programa. Lo viví muy fuerte porque veía que perdía a mi pareja», ha empezado diciendo Montoya.

El exconcursante también de Supervivientes ha reconocido: «Yo sabía que ir a La isla de las tentaciones era una oportunidad para hacerme famoso porque yo siempre he querido entretener a la gente».

«La primera vez que me enamoré en mi vida fue de ella (Anita Williams, con la que fue al reality de Telecinco)», ha confesado Montoya ante Ana Milán, quien ha reconocido que nunca ha visto realities, ni siquiera Gran Hermano.

Ana Milán le ha recordado que mantuvo sexo ante las cámaras y Montoya ha reconocido que: Yo sabía que ella me decía lo que yo quería oír. Ella se adaptaba. El error es pensar que esa persona te dice eso no para casarse contigo. Lo hacen para hacer televisión.