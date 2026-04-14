‘La Isla de las Tentaciones’ arranca con un primer conflicto sin precedentes en el programa: “Hay más imágenes para vosotras»

Pasión, amor, infidelidades y el reconocido sonido de la alarma han vuelto en otra entrega de La Isla de las Tentaciones. El programa de Sandra Barneda llega con cinco nuevas parejas: Atamán y Leila; Christian y Mar; Luis y Julia; Ainhoa y Álex; y Nerea y José.

Los nuevos integrantes del programa nos regalaron más de una experiencia inolvidable. No solo se dieron a conocer a través de sus vídeos de presentación, donde hablaron de sus relaciones, de su historia y de sus inseguridades, sino que también comenzó ‘el juego de la tentación’.

«Le tienes que dar un chupetón pequeño al que más te guste de aquí», dijo una tentadora en una de las primeras interacciones con los novios en Villa Montaña. «Pues para allá que vamos», dijo la soltera (Fátima), que se acercaba al cuello de Álex, que justo cuando se lo dio, sonó inmediatamente en la villa de las novias.

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La villa de las chicas en ‘La Isla de las Tentaciones’

Las chicas, por momentos nerviosas, decían: «Como sea el mío, nena…». La novedad este año de la edición es que, a través de una pantalla, se podrá ver al novio que haya superado el límite. En ese momento, Ainhoa (pareja de Álex), al ver la imagen de su chico, no pudo evitar decir: «¿Qué hago confiando?», y al mismo tiempo: «Encima es guapo, ¿eh?».

Después de unas horas con sus tentaciones, las parejas se pudieron reencontrar. «Estoy flipando», «nosotras durmiendo y ellos…», empezaban afirmando las novias mientras entraban y se sentaban esperando a sus chicos. Y es que a través de la tablet, visualizaron imágenes de los novios. Ahí se pudieron ver acercamientos con las tentadoras y cómo José (uno de los novios) respondió a una pregunta sobre quién es la que más le gustaba de las tentadoras. Dijo: «Ella, ella, ella». «¡Hasta tres solteras le gustan a José!», dejando a su novia asombrada.

A raíz de eso, se produjo un encontronazo entre José y su novia, Nerea. «¿Qué haces hablando con la rubia de…?», decía Nerea, a lo que su chico respondió: «No me chilles, he llorado tres veces», todo durante los intentos de Sandra Barneda de apaciguar la conversación.