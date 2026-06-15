¿Qué hora es en Estados Unidos durante el partido de España ante Cabo Verde en el Mundial?

España debuta en el Mundial ante Cabo Verde en un encuentro que se juega a las 18:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias), pero que, lógicamente, no es la misma hora en Estados Unidos. El partido se juega en la ciudad de Atlanta, que tiene otra franja respecto a España. En concreto, el duelo entre España y Cabo Verde se disputará a las 12:00 hora local.

Esta no es la misma hora en Estados Unidos, un país enorme que tiene varias franjas horarias. Así, en Atlanta serán las 12:00, en lo que supone que será el primer partido de la jornada de este lunes, 15 de junio, en el Mundial 2026. La diferencia horaria entre España (excepto Canarias) y Atlanta (Estados Unidos) es de seis horas.

El Mundial 2026 se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez que el torneo más importante del fútbol se celebrará en tres sedes distintas, lo que provoca que haya cambios de horario según el país e incluso la ciudad en la que se jueguen los partidos. España es una de las participantes de este Mundial 2026 y es importante saber cuántas horas hay de diferencia entre España y estos países.

En este caso, en este encuentro entre España y Cabo Verde hay seis horas de diferencia y en Atlanta, a la hora del inicio del partido, serán las 12:00. Es decir, cuando en España sean las 18:00 -hora peninsular española en la que arranca este partido del Mundial-, en Atlanta serán las 12:00 horas. Seis horas de diferencia.

En Atlanta jugará España dos de sus tres partidos de la fase de grupos, el de este lunes ante Cabo Verde y el del próximo domingo, 21 de junio, contra Arabia Saudí. El tercer encuentro del Mundial lo jugará la selección española en México, concretamente en la ciudad de Guadalajara. Allí hay una diferencia horaria de ocho horas. Ese encuentro se jugará a las 2:00 hora peninsular española, mientras allí en México será a las 18:00 horas, pero eso será más adelante.