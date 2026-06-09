Cuántas horas de diferencia hay entre España y el Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez que el torneo más importante del fútbol se celebrará en tres sedes distintas, lo que provoca que haya cambios de horario según el país e incluso la ciudad en la que se jueguen los partidos. España es una de las participantes de este Mundial 2026 y es importante saber cuántas horas hay de diferencia entre España y estos países.

Si bien son tres países los que albergan el Mundial, no lo hacen de forma igualitaria. De las 16 sedes que hay (16 estadios), dos corresponden a Canadá, tres a México y 11 a Estados Unidos. La inmensa mayoría de los encuentros se disputarán en Estados Unidos, incluyendo la final, las semifinales, los cuartos y seis de ocho encuentros de octavos.

La diferencia horaria de España con Estados Unidos

La diferencia de horas entre España y Estados Unidos es clave para el Mundial. La selección española jugará allí dos de sus tres partidos de grupo y todas las eliminatorias si queda primera de grupo. Esos dos primeros encuentros se jugarán en la ciudad de Atlanta, que tiene seis horas de diferencia menos que España.

Es decir, cuando en España sean las 18:00 -hora peninsular española en la que arrancan esos encuentros-, en Atlanta serán las 12:00 horas. Seis horas de diferencia.

Esto será otra cosa cuando se disputen encuentros en otras ciudades de Estados Unidos, ya que hay cambio horario en el propio país. Por ejemplo, si España queda primera de grupo, jugará la ronda de dieciseisavos en Los Ángeles. Allí hay una diferencia horaria mayor: nueve horas con España (ocho con las Islas Canarias).

Ese encuentro se jugará a las 21:00 hora peninsular española, por lo que en Los Ángeles serán las 12:00 horas. Los octavos los disputaría España en Dallas, que también tiene otra franja horaria. Allí hay diferencia de siete horas.

Cuánta diferencia horaria hay entre España y México

Por su parte, España jugará un encuentro mínimo en México. Será ante Uruguay en la ciudad de Guadalajara. Allí hay una diferencia horaria de ocho horas. Ese encuentro se jugará a las 2:00 hora peninsular española, mientras allí en México será a las 18:00 horas.

España – Canadá: esta es la diferencia horaria

Por último, Canadá es el otro país que alberga este Mundial. Tiene dos sedes: Vancouver y Toronto. En la primera, hay una diferencia de nueve horas con España. En la segunda, de seis.