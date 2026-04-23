Iglesias explota y acusa a Oyarzabal de insultar a su mujer: «Esos son los valores que tienen aquí»

El partido en Anoeta fue de alto voltaje. De relajación por parte de la Real Sociedad tras conquistar la Copa del Rey y de intensidad para el Getafe, fiel a su gen competitivo. Lo que parecía ser la crónica de una victoria azulona a domicilio tan vital para dejar atrás el descenso como esperanzadora para atisbar la pelea por Europa, mutó en discusión. Concretamente, entre Iglesias y Oyarzabal.

El jugador del Getafe no se mordió la lengua al acabar el partido y acusó directamente al capitán de la Real Sociedad. «Muy sencillo, además, me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo», dijo Iglesias sobre Oyarzabal nada más acabar el partido.

En defensa de Oyarzabal salió Matarazzo, técnico de la Real Sociedad. «Ha habido algunas discusiones. En el futbol a veces hay muchas emociones. Se han intercambiado palabras no sé exactamente qué se ha dicho. Sé que Mikel ha sufrido algunas palabras muy duras, no sé si él ha dicho algo porque no es ese tipo de jugador, si alguien va a la prensa hablando de algo así, él enseña su carácter. No sé exactamente qué ha pasado», aseguró el estadounidense.

Iglesias homenajeó a María Caamaño, aficionada azulona fallecida, con una camiseta tras el gol: «Era algo que teníamos en el vestuario toda la semana, mando un abrazo muy fuerte a toda la familia, son las cosas que de verdad nos deben hacer pensar. Como he dicho, le mando un abrazo. Miramos a Europa. Por supuesto, 44 puntos a estas alturas es espectacular, felicitar a todos, hay que seguir luchando y conseguir el resultado lo antes posible», dijo Iglesias.