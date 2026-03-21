Otro ridículo de González Fuertes desde el VAR: se inventa un penalti del Getafe que al final no se pita

Nuevo esperpento de Pablo González Fuertes desde el VAR. El colegiado asturiano, que ya sólo se dedica al videoarbitraje, ha querido volver a ser protagonista de un partido, en el Espanyol–Getafe. Vio una mano de Diego Rico en el área en la que sólo él consideró que era penalti, en lo que fue un simple roce del balón y que, además, desvió un disparo que se iba fuera hacia su propia portería. Dos minutos buscando el penalti estuvo hasta que avisó a Díaz de Mera Escuderos que acudiera al monitor a verlo. Tras ponerle varias tomas, el árbitro decidió que no había penalti, que era córner.

De posible penalti a favor del RCD Espanyol… a córner 💥 Díaz de Mera no señaló la pena máxima por mano de Diego Rico tras la llamada desde el VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/1FFtnl12DQ — DAZN España (@DAZN_ES) March 21, 2026