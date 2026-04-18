El método Matarazzo que ha revitalizado a la Real Sociedad: de la anarquía a pelear por la Copa

Rino Matarazzo, el hombre que ha cambiado a la Real Sociedad. Cogió a un equipo sin alma y le liberó de la mala energía. El resultado es una final de Copa del Rey. La Real Sociedad está a un partido de conquistar su cuarta Copa. Delante, el Atlético, que llega lanzado tras eliminar al Barcelona en Champions. Un arma de doble filo. Moral por las nubes, pero piernas cansadas. De lo segundo quiere sacar tajada la Real.

Desde su llegada a finales de 2025, han pasado casi cuatro meses y no queda ni rastro de aquel equipo banal y desordenado que no convencía en Anoeta. Ahora luce uno jerarquizado y convencido del plan de juego. Matarazzo se ha ganado al vestuario de la Real Sociedad… Sin hablar español. Con la mayoría de la plantilla conversa en inglés, pero lo que realmente ha derribado la barrera idiomática ha sido su cercanía con los jugadores. Desde el primer día ha mostrado un trato prácticamente paternal.

Se ha involucrado y adaptado a la naturaleza de cada futbolista. Les conoce y sabe cómo gestionar el exceso de ilusión que puede albergar el vestuario para la final de Copa. «Por norma general, cuando juegas partidos grandes, tienes que soltar presión y enfocarte en hacerlo bien. En lo que respecta a mi experiencia, esta final será parecida. Tenemos un plan muy claro, y lo empezaremos con muy buena energía. La energía es top, detalló Matarazzo en la rueda de prensa previa a la final de Copa.

Su llegada ejerció como desfibrilador para una parte del vestuario algo olvidada con el anterior técnico, que confiaba en un mismo núcleo. Con Matarazzo todos empezaron de cero, se sintieron partícipes y elevaron el nivel competitivo. Tácticamente también ha dotado a la Real Sociedad con su sello personal. Cuando llegó se encontró con una anarquía en ataque. Muchos jugadores nuevos que no se conocían y carecían de química. Con Matarazzo cada uno pasó a tener clara su función.

La Real Sociedad de Matarazzo es un equipo que no duda, va a la portería rival sin medias tintas. Adiós al bloque medio, hola adaptabilidad. Su equipo bien puede presionar en área contraria o refugiarse en la propia según los pasajes del partido. Lo que siempre permanece perenne es la proximidad de sus líneas. Su plan para ganar la Copa al Atlético pasa por las transiciones rápidas y la presión en la salida de balón rojiblanca. Ha recuperado la mejor versión de Guedes y Oyarzabal sigue siendo Oyarzabal.

«Espero una lucha muy fuerte, un partido intenso. Dos equipos con mucha confianza. Nosotros hemos ganado recientemente e intentaremos ganar mañana. Estamos muy bien, los jugadores están muy bien, estamos preparados para la final de mañana, por supuesto. Es la primera vez que juego por un título y es muy especial. En Alemania me conocían como un entrenador táctico y en España soy un técnico más de energía, hay que adaptarse», se expresó. Matarazzo.