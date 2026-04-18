Musso provoca la mayor encrucijada de Simeone en el Atlético

Musso se pasea por el Cerro del Espino haciendo bromas a sus compañeros. «¡Pulic!», grita mientras Pubill atiende a los medios de comunicación. La primavera sonríe al meta argentino, o él a ella. La suya es una concatenación de buenas actuaciones en los momentos críticos, cuando Oblak no podía defender la portería del Atlético. La lesión secó al esloveno y regó a Musso de oportunidades bien aprovechadas. Viene de frenar al Barcelona en Champions y va directo a la titularidad en la final de Copa.

La que en teoría era la competición que iba a disputar esta temporada. Lo que nadie vislumbraba era que le peleara la titularidad a Oblak. Palabras mayores. El esloveno ha sido un triturador de porteros suplentes. Se han tenido que conformar con la Copa y, durante los últimos años, ni eso. Oblak no dejaba ni las migas, lo jugaba todo. Hasta la irrupción de Musso. El argentino aprovechó la lesión del esloveno, cuyo regreso se ha dilatado en el tiempo por el buen rendimiento de Musso, y asaltó la banca.

Oblak volvió a una convocatoria el pasado lunes, pero fue para sentarse en el banquillo. Mientras, Musso ha pasado de recoger los parches en partidos sueltos a zurcir el traje que ahora mismo provoca la mayor encrucijada de Simeone desde que llegara al Atlético en 2011. Más allá de Moyá durante los primeros meses, Oblak no ha tenido competencia en la portería. En teoría, la final de Copa es el último partido de Musso vestido de corto.

En teoría, Oblak disputará las semifinales de Champions y los partidos restantes en Liga. La práctica solo la sabe Simeone. Musso se lo ha ganado en el terreno de juego y también en el vestuario. «Está trabajando muy bien desde que llegó. No solo en el campo, también en el vestuario. Estamos muy contentos con él», dijo Simeone. «Confiamos mucho en él», aseguró Cardoso. «Ha tenido un impacto muy bueno», explicó Giuliano Simeone.