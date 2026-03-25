Mario Martín: «Bordalás me ha hecho mejor jugador»

Día engañoso en Las Rozas. De esos en los que a primera hora de la mañana uno sale de casa con tres capas y cuando va a comer le sobran dos. El sol es amigo y la sombra mala compañera, aunque Mario Martín (Sonseca, 2004) se siente cómodo en ambos estadios. «Estoy bien así», responde a su encuentro con OKDARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ataviado con camiseta de manga corta, pantalón bermuda y chanclas. Un valiente. La suya está siendo una temporada irruptiva tanto con su club como con la selección sub-21.

Es estandarte del Getafe de Bordalás, con participación en 27 de las 29 jornadas de Liga, y un asiduo de la España Sub-21 de David Gordo en las tres últimas convocatorias. «Estoy muy contento con el trabajo individual y colectivo. Quiero que siga así y acabar la temporada lo mejor posible», desea Mario Martín. Y en ese final vislumbra la posibilidad de sacar el DNI para viajar el curso que viene por Europa con el Getafe. Heroico lo de Bordalás y su tropa. «Los retos hay que ponérselos lo más alto posible y luchar por ellos», dice.

Mario Martín no es de muchas palabras. Pocas, pero directas. Cortita y al pie, ya saben. Como su defensa al libreto de Bordalás tan criticado por quienes chocan contra él. «No prestamos atención a lo que se dice desde fuera», zanja. Mantiene cohesionada la obra y artista. «Bordalás ha marcado un antes y un después en el Getafe. Me ha hecho mejor jugador», finaliza. El que fuera canterano del Real Madrid y recorriera la ruta Sonseca-Valdebebas cinco días a la semana durante tres años, se evade del fútbol entre fogones. «Cocinar me ayuda a desconectar y pasar tiempo con mi familia. El plato que mejor me sale son las carrilleras», cuenta.

Pregunta: ¿Cómo se está sintiendo esta temporada?

Respuesta: La verdad es que estoy muy, muy contento. El trabajo del equipo y el mío individual está siendo muy bueno. Quiero que siga así y acabar la temporada lo mejor posible. Estamos haciendo un esfuerzo increíble y creo que se está reflejando en el campo.

P: ¿Qué objetivo se marca a nivel personal y colectivo?

R: Los retos hay que ponérselos lo más alto posible y luchar por ellos. Ahora mismo estoy centrado en trabajar día a día, en ser mejor cada día, y que los logros lleguen lo más arriba posible.

P: ¿Cómo ha evolucionado la Sub-21?

R: Nos conocemos muchos desde categorías inferiores. Me siento importante en el vestuario, pero lo importante es demostrarlo en el campo. Tenemos un grupo increíble, jugadores top y un ambiente muy bueno. No hay egos, todos nos llevamos bien y eso es clave.

P: ¿Qué le pide David Gordo diferente a Bordalás?

R: Básicamente, competir, dar el 100%, hacer buenas acciones y estar bien posicionados. David nos ayuda mucho tácticamente y nos exige ir siempre al máximo. Intento hacer el mismo papel siempre y estoy muy contento.

P: ¿Qué significa Bordalás para el equipo?

R: Ha marcado un antes y un después en el Getafe. Su esfuerzo y sacrificio por el club es evidente y nos lo contagia a todos. Nos exige sacar nuestra mejor versión cada día y creo que lo estamos consiguiendo.

P: ¿Qué opina de las críticas al estilo de juego del equipo?

R: No prestamos atención a lo que se dice desde fuera. Todos los equipos compiten para ganar. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y ya está.

P: ¿Qué es lo que más valora de Bordalás como entrenador?

R: La manera de competir, repetir esfuerzos, ir a cada balón como si fuera el último y aprovechar cada oportunidad. Le estoy muy agradecido porque me ha hecho mejor jugador.

P: ¿Cree que Bordalás está preparado para dar el salto a un grande?

R: Creo que he demostrado que puedo estar en un equipo grande.

P: Por fin se apuesta por La Fábrica en el Real Madrid.

R: El Madrid siempre se ha caracterizado por su cantera. Los jugadores que salen de ahí están preparados para dar el salto. Se están dando oportunidades y me parece lo mejor que puede pasar.

P: ¿Qué opina del trabajo de Arbeloa?

R: Está haciendo un trabajo increíble. En el Madrid es muy difícil jugar porque están los mejores del mundo, pero transmite a los jóvenes que den el máximo cada día para aprovechar su oportunidad.

P: Asaltaron el Bernabéu.

R: Conseguimos los tres puntos y estamos muy contentos. El Madrid ha reaccionado, se le ve más intenso y con identidad. Eso se está reflejando en los resultados.

P: ¿Se puede dar por muerto al Real Madrid?

R: Nunca. Lo demuestran cada año. Cuando menos te lo esperas, te golpea. Están haciendo un final de temporada muy bueno.

P: ¿Cómo afronta su futuro?

R: Pienso en el presente, en trabajar día a día y dar lo mejor de mí. Cumplir los objetivos del equipo y luego ya se verá.

P: ¿De dónde viene su afición por la cocina?

R: En mi familia se cocina muy bien y a mí me gusta cuidarme, saber lo que como y alimentarme bien. De ahí viene todo.

P: ¿Le ayuda la cocina a desconectar?

P: Sí, sobre todo en días libres. Me sirve para desconectar y pasar tiempo con la familia. Es un pasatiempo muy bueno.

P: ¿Cuál es su plato favorito para cocinar?

R: Las carrilleras de ternera que hace mi madre. Me ha enseñado los trucos y me salen bastante bien.

P: ¿Mejora las de su madre?

R: No, todavía no (risas).