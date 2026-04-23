Horario y dónde ver la corrida de toros de José Mari Manzanares en la Feria de Abril de Sevilla 2026 por TV y en vivo

La Feria de Abril de Sevilla 2026 sigue avanzando con el ambiente habitual de estos días, pero si además nos fijamos en la feria de toros, la imagen es la de una plaza de la Maestranza llena cada tarde y con carteles que están despertando bastante expectación. No podemos olvidar, sin embargo que esta semana ha estado marcada por un momento que ha cambiado el tono de la feria: la grave cogida de Morante de la Puebla, que dejó un gran susto. El diestro ya se recupera y el resto de corridas siguen celebrándose como cabría esperar llamando la atención la de hoy de Roca Rey junto a José Maria Manzanares, de lo que te ofrecemos ahora los detalles, con su horario y cómo ver si no estás en Sevilla.

La feria llega a una de esas citas que siempre generan interés, con la presencia de Manzanares, que ya estuvo este pasado martes toreando y que vuelve a la Maestranza en un cartel de nivel junto al nombre de Roca Rey y al de Javier Zulueta, que son muy reconocidos dentro del toreo actual. La tarde llega en un momento en el que ya se han visto faenas importantes, otras más discretas y también jornadas condicionadas por el viento, que marcó de hecho la primera corrida de Manzanares esta semana, y que es, algo que está siendo bastante comentado en esta edición. Con todo eso de fondo, la corrida de hoy se presenta como una nueva oportunidad para ver si la feria sigue dejando momentos destacados.

Horario de la corrida de toros de José Mari Manzanares en Sevilla

La corrida en la que participan Roca Rey y José María Manzanares se celebra hoy jueves 23 de abril de 2026 en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, dentro del ciclo principal de la Feria de Abril.

El festejo comenzará a las 18:30 horas, que es el horario habitual durante toda la feria. A esa hora la plaza ya suele estar completamente ambientada, con los tendidos llenos y el público pendiente de un paseíllo que, en días como este, concentra bastante atención. Conviene no despistarse con el horario, porque el inicio es puntual y la entrada de los toreros en el ruedo suele marcar uno de los momentos más esperados de la tarde.

Cartel de la corrida en la Maestranza

El cartel reúne a tres toreros con trayectorias consolidadas y estilos diferentes, lo que suele traducirse en corridas abiertas, donde puede pasar prácticamente de todo:

Roca Rey

José María Manzanares

Javier Zulueta

Los toros pertenecen a la ganadería de Victoriano del Río o, una de las más habituales en este tipo de citas y con presencia frecuente en las grandes ferias.

Roca Rey llega a esta corrida siendo uno de los grandes nombres del toreo actual. En 2024 ya triunfó precisamente en la Feria de Abril de Sevilla al cortar tres orejas precisamente a toros de Victoriano del Río y toros de Cortés. El año pasado consolidó éxito de nuevo en Sevilla, dónde cortó dos orejas y fue además el gran triunfador en la Feria de Fallas 2025 en Valencia.

En el caso de Manzanares, su nombre sigue teniendo mucho peso en plazas como Sevilla o Madrid. Hijo del maestro que llevaba su mismo nombre, debutó con picadores en Nimes en 2002 y tomó la alternativa en Alicante en 2003, en una tarde muy señalada con Enrique Ponce como padrino. Desde entonces ha construido una trayectoria sólida, con varias salidas por la Puerta Grande en Madrid.

Por su parte, el torero sevillano Javier Zulueta es uno de los toreros más reconocidos del panorama actual, después de tomar la alternativa en la Feria de San Miguel de Sevilla el año pasado acompañando a Morante de la Puebla y Roca Rey y toros de Núñez del Cuvillo.

Dónde ver la corrida de toros

Si no puedes ir a la plaza, hay opción de verla desde casa. La retransmisión de la corrida corre a cargo de OneToro TV, que está ofreciendo en directo los festejos de la Feria de Abril. En este caso, además, la plataforma tiene un periodo de prueba de siete días, así que puedes acceder a la emisión sin pagar si se activa dentro de ese plazo. Es una opción que muchos utilizan estos días, sobre todo en tardes con carteles como este.

Dónde ver la corrida en vivo

La corrida se celebra, como todas las de la Feria de Abril, en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, uno de los recintos más emblemáticos del toreo y uno de los grandes focos de la Feria de Abril. Asistir en directo es una experiencia muy distinta a verla por televisión. El ambiente en los tendidos, el sonido de la plaza y la reacción del público forman parte de una tarde que se vive de otra manera.

Eso sí, en estos días no siempre es fácil encontrar entradas. La demanda es muy alta y varias corridas han colgado ya el cartel de completo, por lo que quienes quieran acudir deben consultar disponibilidad con antelación a través de los canales oficiales.