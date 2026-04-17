Roca Rey salva la tarde y se lleva la única oreja de un festejo sin brillo en la Maestranza

Lleno absoluto con cartel de «no hay billetes» en la Real Maestranza. Ambiente de gran expectación en una de las corridas más atractivas del ciclo: Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado se enfrentaban a un encierro de Domingo Hernández, ganadería que suele ofrecer toros con clase y transmisión. Corrida gris y sin grandes emociones, salvada por Roca Rey con una faena solvente al quinto que le permitió llevarse la oreja. Nobleza y calidad en algunos ejemplares de Domingo Hernández, pero la falta de fuerza condicionó las faenas.

El toro que abrió plaza, Terrateniente, para Talavante, fue manejable, pero sin mucho fondo. El extremeño lo toreó con su habitual elegancia y temple, pero la falta de raza del animal impidió redondear la faena. Estocada algo trasera y silencio en su primero. En el cuarto, Pintor, repitió sensaciones: buen manejo, pero poco pudo pedir al toro. Silencio también en su lote.

Andrés Roca Rey fue el que salvó la tarde. A su primero, Valiente, lo recibió con verónicas templadas, pero el toro se vino abajo pronto. Faena correcta sin alardes. El momento de la tarde llegó con el quinto, Veronés, castaño claro. Roca Rey lo citó con decisión desde los medios y construyó una faena de poder y mando, con series ligadas que levantaron al público.

El peruano supo exprimir las mejores embestidas del toro. Una estocada certera y efectiva le permitió cortar la única oreja de la tarde, que paseó entre aplausos. En el primero había obtenido silencio.

Por su parte, Pablo Aguado, que se estrenaba en esta Feria de Abril, se encontró con dos toros de escaso juego. Al tercero, Cafetero y al sexto, Embajador, les faltó entrega. El sevillano intentó sacar partido con su toreo clásico y reposado, pero los animales no colaboraron. Silencio en ambos.

Ficha de la corrida

Ganadería: Domingo Hernández