Talavante abre la Puerta Grande de San Isidro el primer día de feria con una faena espectacular

Las Ventas daba el pistoletazo de salida a una edición más de la feria de San Isidro. Lidiaron un encierro de Victoriano del Río para tres toreros muy diferentes: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Clemente, que confirmaba la alternativa. Se colgaba el primer «No hay billetes» de la temporada.

Talavante dejó una gran faena ganándose salir por la Puerta Grande, Clemente dejó buen sabor de boca en su confirmación y Juan Ortega no tuvo suerte.

Abrió Clemente la tarde de su confirmación ante un primer toro de enormes dimensiones que recibió por verónicas muy templadas en los medios.

Tras la celebración de la confirmación de alternativa de manos de Talavante como Juan Ortega como testigo. Empezó la faena por doblones, continuando por la diestra levantando los aplausos de los tendidos. Continuó por el pitón izquierdo dejando una tanda de gran emoción. Sacó todo lo que pidió del animal a pesar de tener una embestida irregular logrando una faena muy firme. Remató con una gran tanda por el pitón derecho ganándose los olés de los tendidos.

Casi al final de la faena, mientras lucía un ayudado por lo abajo fue prendido por el animal de forma muy brusca por la chaquetilla consiguiendo librarse de milagro a pesar de que se vivieron momentos muy angustiantes. Clemente se recuperó rápidamente y dejó una última serie por naturales de muy buen gusto con el público metido de lleno en la faena. Finalizó la faena con media estocada y recibió una fuerte ovación, dejando así una actuación muy seria como confirmación.

El segundo de la tarde para Alejandro Talavante, igual de serio que el anterior, pero le faltaba mucha transmisión en las embestidas. Tras el caballo dejo un gran quite por chicuelinas. El animal se paraba y no le dio mucha opción al extremeño para elaborar la faena. Apenas pudo dejar muletazos sueltos. Talavante se esforzó hasta el final en conseguir sacarle algún muletazo más, pero fue inviable la faena. Tras no ver opciones, puso punto final con una estocada algo desprendida.

Juan Ortega ante el tercero de la tarde que saludó brevemente por el capote. Tras el caballo, quitó por verónicas Talavante, consiguiendo animar los tendidos. Juan Ortega continuó por chicuelinas ganándose los olés de los tendidos.

Empezó la faena en tablas por pases por alto siguiendo por una serie por la diestra de gran nivel. Alargó la siguiente serie todo lo que pudo. Cambió al pitón izquierdo, pero ahí el animal tenía peor condición y no le dio opciones. Finalizó con un pinchazo y estocada caída.

Llegó Talavante con el cuarto de la tarde al que dejó una espectacular faena.

Empezó la faena al natural y por trincherillas al ralentí donde comenzó ganándose los tendidos. Continuó el extremeño por el pitón derecho con grandes cambios de mano dejando una espectacular serie. Muy firme la faena de principio a fin. Siguió al natural dejando muletazos muy profundos rozando el animal. Continuó a pies juntos logrando una faena cumbre. Finalizó su obra por trincherillas, consiguiendo poner al público en pie. Remató la faena con una gran estocada ganándose salir por la Puerta Grande, la primera de esta edición del ciclo isidril. Abre su sexta Puerta Grande en Las Ventas.

Juan Ortega ante el quinto tampoco tuvo suerte, apenas tuvo opciones con el capote. Tras el caballo, Clemente dejó un buen par de chicuelinas muy ajustadas.

Empezó la faena Ortega llevando al animal a los medios donde comenzó por el pitón derecho. El animal se metía en la muleta a la contraria dándole nulas opciones de labrar la faena. Pasó peligro en uno de los pases donde casi fue prendido por el animal. Fue imposible lograr la faena y no tuvo más opciones que poner punto final. Tras varios pinchazos consiguió rematar. Fue silenciado de nuevo.

Finalizó la tarde Clemente ante un sexto que pasó desapercibido en el capote. Tras el caballo donde tardó en emplearse dejó un buen par de banderillas.

Empezó la faena por doblones de muy buen gusto. Siguió por la diestra, que dominó casi toda la faena. Al animal le faltó raza y no tuvo grandes opciones Clemente a pesar de su gran disposición de principio a fin. Finalizó la tarde con media estocada, tuvo que usar el verduguillo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas

Primera de la Feria de San Isidro

No hay billetes

Cuatro toros de Victoriano del Río (1º, 2º, 3º y 4º)

dos de Toros de Cortés (5º y 6º).

Alejandro Talavante: silencio y dos orejas

Juan Ortega: silencio y silencio.

Clemente, que confirmaba alternativa: ovación y silencio.