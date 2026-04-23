‘¿A qué estás esperando?’: dónde ver la serie completa

Antena 3 continúa reorganizando su programación televisiva. Recientemente, los espectadores de la cadena han sido testigos del final de Perdiendo el juicio, ficción protagonizada por Elena Rivera. El desenlace de una temporada que no ha dejado indiferente a nadie, de eso no cabe duda. Pero, como se ha quedado un hueco en esa franja horaria, los altos cargos de la cadena han ido a por más. Por ello, este 23 de abril, la cadena estrena ¿A qué estás esperando?. La manera perfecta de celebrar el Día del Libro, pues la producción está basada en la popular novela de Megan Maxwell. Y es que las adaptaciones literarias están a la orden del día.

La historia ha sido presentada a los lectores como una trilogía. La primera parte de la historia se llama exactamente igual a este proyecto que llega a la televisión. Pero, lejos de quedar ahí, su continuación ha sido bautizada como Tampoco pido tanto. Una comedia erótico-romántica que ha conquistado a miles de lectores. Por ello, el pasado 2024, aterrizó de manera oficial en la plataforma de atresplayer. Una apuesta muy acertada, pues se coronó como el título más visto de la plataforma ese año. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que las expectativas ante este estreno en televisión sean muy grandes.

¿A qué estás esperando? se presenta como una de las grandes apuestas de la temporada en Antena 3, y no es para menos. El grupo de comunicación quiere trasladar este gran éxito a la televisión y lo hace en una noche clave en la parrilla televisiva. Pues, tan solo hay que mirar las emisiones del resto de canales. Eso sí, sea como sea, lo que sí se sabe es que la serie presenta una primera temporada compuesta por 8 capítulos.

¿De qué trata ‘¿A qué estás esperando?’?

La ficción presenta la realidad de dos mundos completamente opuestos. Dos parejas se enamoran profundamente, pero viven una serie de desencuentros. Y es que, entre otros aspectos, los protagonistas andan en busca de un amor con patrones sexoafectivos diferentes a los tradicionales.

De esta manera, conoceremos la historia de Can, un atractivo piloto de ascendencia turca. Por cuestiones familiares, siempre asiste a las cenas que su padre organiza con el objetivo de que encuentre a su mujer ideal y se case con ella. Será entonces cuando conocerá a Sonia, una madre soltera, que acude por error a la velada.

Pero, poco a poco, descubrirán que tienen gustos muy parecidos. Los protagonistas no desean vincularse sentimentalmente con nadie por miedo a sufrir en un futuro. Además, frecuentan clubes donde dan rienda suelta a sus deseos y disfrutan de su sexualidad sin compromisos. Eso sí, no serán los únicos que tengan que enfrentarse al amor. Daryl, el mejor amigo de Can, está encantado con Carol, una azafata que le pone el corazón patas arriba.

¿Dónde ver ‘¿A qué estás esperando?’?

Como comentábamos en líneas anteriores, ¿A qué estás esperando? fue lanzada primero en la plataforma de atresplayer. Por lo tanto, en el caso de no poder ver su emisión en directo, es posible disfrutar de la serie gracias a la app. Eso sí, para ello será necesario hacerse suscriptor. Pues, es contenido exclusivo del grupo de comunicación.

En el caso de querer verla en directo, tan solo hay que tener sintonizado el canal de Antena 3 en la noche de los jueves. Después de la emisión habitual de El Hormiguero, la cadena comienza un nuevo episodio de ¿A qué estás esperando?.