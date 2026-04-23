Escándalo en un reality similar a ‘Gran Hermano’: un participante casi ahoga a una compañera en directo

Durante las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de numerosos titulares, pero ha habido un acontecimiento que ha causado la conmoción global. Y es que, tal y como se ha informado, un concursante de un reality serbio ha agredido físicamente a su compañera. Según se ha podido saber, el formato se llama Elita 9 y sería una versión serbia de Gran Hermano. Por lo tanto, ambos participantes son compañeros de convivencia, pero lo que parecía ser un intercambio desafortunado de palabras concluyó de la peor manera. Pues, el equipo de seguridad tuvo que intervenir para alejar al concursante de la chica.

El hogar donde conviven los concursantes de Elita 9 es conocido como la «Casa Blanca». Allí, los participantes tienen que aprender a vivir con sus diferentes caracteres y opiniones, pero Maja Marinković y Asmin Durdžić, los protagonistas de esta noticia, han ido un paso más allá. Así pues, según han revelado los registros del programa, todo comenzó cuando Maja buscó a Asmin para hablar de una disputa que habían tenido anteriormente. Pero, lo que comenzó como una conversación pacífica que buscaba aclarar las cosas, continuó con una agresión de él a ella.

Asmin Durdžić es detenido por agredir físicamente a Maja Marinković

Ambos se encontraban en la misma cama y estaban hablando de su disputa, pero los reclamos y las acusaciones mutuas comenzaron a subir de nivel. Una pelea que estaba siendo presenciada por el resto de compañeros, que no daban crédito a la situación. Al fin y al cabo, el momento que dejó a todos con el alma en vilo sucedió minutos después.

Asmin sujetó del cuello a Maja y lo hizo con mucha fuerza. La concursante no paraba de retorcerse, lo que alertó a todos. Pues, era obvio lo que estaba pasando. Fue entonces cuando los concursantes intervinieron, al igual que el equipo de seguridad del concurso. Afortunadamente, los trabajadores lograron alejar a Asmin de Maja y evitaron su cometido: ahogarla.

Medios de comunicación como Unotv señalan que medios locales han informado que la pelea concluyó con forcejeos y gritos. Asimismo, indican que el agresor fue detenido por las autoridades locales, aunque ya ha sido puesto en libertad. Respecto al programa, de momento, parece ser que no se ha comunicado si Asmin será expulsado o tendrá algún tipo de sanción.

Asmin y Maja mantienen versiones diferentes de lo sucedido en ese momento. Aun así, lo ocurrido se transmitió en directo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que estaba pasando, no es de extrañar que las redes sociales hayan difundido todo. Pues, entre otros aspectos, muchos usuarios se quejan de que el programa continuara emitiéndose a pesar de lo sucedido. Otros comentan que el equipo de seguridad tardó demasiado en parar la agresión.