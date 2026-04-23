La Feria de Abril más polémica de Susana Bicho: rumores de embarazo y reencuentro con su ex

Susana Bicho es una de las influencers más habituales de la Feria de Abril. Cada año, comparte con sus seguidores los vestidos de flamenca que luce para la ocasión y, a través de ellos, deja más que claro que se trata de una de sus citas favoritas anuales. Sin embargo, este 2026, a pesar de que está pudiendo disfrutar del flamenco y del rebujito en primera persona, tal y como marca su propia tradición, lo cierto es que está teniendo que hacer frente a diferentes polémicas que, en cierta manera, están empañando su presencia en la conocida fiesta andaluza.

¿Está embarazada?

El primer día de la Feria de Abril, la murciana compartió con sus seguidores un post vestida con el traje tradicional de estas jornadas festivas de la capital hispalense. Sin embargo, lo que nunca se esperaba era que los internautas comenzaran a especular sobre la posibilidad de que estuviera embarazada. Unas habladurías con las que Susana ha confesado haberse sentido «muy mal», algo que le ha hecho estallar en la red para desmentirlas.

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«Ayer fue la primera vez, desde que me empecé a dedicar a las redes sociales, que estuve tan afectada por los comentarios de la foto que subí. Eran del tipo: tiene cara, tripa y caderas de embarazada. Yo quiero pensar que no lo hacéis desde el odio y que tenéis muchas ganas de verme embarazada. Y yo también, cariños míos. Pero, no lo estoy», sentenciaba. Añadía que cuando leyó los comentarios, sentía que todo el mundo le miraba la tripa cuando caminaba por El Real, y que por eso había decidido dar un paso al frente para desmentir dichas informaciones. «Mañana voy a subir otra foto para que os ahorréis los comentarios. No estoy embarazada. Cuando lo esté, pues ya os lo contaré», concluía.

El reencuentro con una de sus ex parejas

Pero esto no ha sido lo único que ha situado en el punto de mira a Susana Molina en la Feria de Abril de este año. Y es que tampoco ha pasado desapercibido que se ha reencontrado con su ex, Gonzalo Montoya. Ha sido Carlos, el hermano de este último, el encargado de sacar a la luz dicho encuentro, publicando una fotografía de ambos que ha dejado más que claro que, a pesar de su mediática ruptura, a día de hoy mantienen una muy buena relación. «Alegría de vivir», escribía el mencionado.

Cabe destacar que la última vez que estuvieron juntos en televisión fue durante su participación en la primera edición de La isla de las tentaciones, donde finalmente decidieron tomar caminos por separado. Han pasado más de 6 años desde entonces y ahora, esta última fotografía refleja que han superado con creces sus diferencias y que, a día de hoy, tienen una especial amistad.