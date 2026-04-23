Susana Bicho se sincera sobre su vida tras ganar ‘Gran Hermano’: «Me gustaría haber ido a terapia»

Susana Molina, también conocida como Susana Bicho, es una influencer que acumula más de un millón de seguidores en redes sociales, siendo una de las ex concursantes de programas que ha sabido encontrar el filón lejos de la televisión, como ya han hecho Violeta Mangriñán y Anabel Pantoja. En su reciente paso por el programa Ex, la vida después de, ha recordado con cierta amargura su victoria en Gran Hermano 14. De allí salió con pareja, pero todo lo que pasó en aquella época asegura que no lo recuerda y que le hubiera gustado tener ayuda profesional para digerir la repentina fama.

En aquel año 2013 buscaba eso, entrar en la casa de Guadalix de la Sierra (que ahora se ha cambiado a Tres Cantos), llevándose el maletín y la fama. También consiguió pareja. Desde ese momento comenzó una relación con Gonzalo Montoya, con el que años más tarde acudiría a La isla de las tentaciones. Ellos fueron una de las parejas de la primera edición del reality y rompieron su relación, aunque ya llegó tocada a República Dominicana.

Tras sus dos participaciones en realities, Susana siguió el mismo camino: alejarse de la televisión y refugiarse en su familia, aunque en 2020 aprovechó su tirón para convertirse en una estrella en las redes sociales. La exposición de la televisión y el confinamiento que llegó apenas unas semanas después de su paso por el programa hicieron que su número de seguidores explotase.

El mal recuerdo de Susana Bicho de su paso por ‘Gran Hermano’

En su reciente paso por el programa Ex. La vida después de, abordó cómo le cambió la vida. En un principio, Susana se alejó de todo tras su victoria en Gran Hermano, tomándose un largo tiempo para asimilar lo ocurrido. «La gente pensaba que había fracasado, porque lo normal después de salir de un reality es ir corriendo a otro», aseguraba.

Ella, en cambio, decidió refugiarse en su casa y reconoce que no recuerda «nada de lo que pasó en aquella época». Ana Milán, la presentadora del programa, le preguntó si ese olvido fue por culpa del estrés, a lo que la influencer no ha sabido responder bien: «No sé, me encantaría haber hecho en ese momento terapia y saber qué me estaba pasando. Tengo como muchas lagunas y no lo recuerdo».

La sensación de fracaso le vino al ver que sus compañeros de la casa de GH no dejaban de aparecer en programas, revistas y de hacer bolos en discotecas y eventos, sumando grandes cantidades de dinero. Ella, en cambio, decidió desaparecer hasta que en 2020 grabó La isla de las tentaciones.

El gran cambio de vida de Susana Molina

Desde ese momento se ha convertido en imagen de cientos de marcas y cada uno de sus vídeos es un mercadillo de productos de todo tipo. El último, dedicado a dar consejos para sobrevivir a la Feria de Abril, es un anuncio encubierto de una gran tienda online. Además, ha creado una agencia de influencers para gestionar publicidad con marcas y una agencia de marketing especializada en gestión de redes sociales.

Además, también encontró de nuevo el amor. Tras su ruptura con Gonzalo Montoya -con el que ha aparecido en la Feria de Abril-, en su vida apareció Guille Valle, un veterinario con el que ahora comparte trabajo, puesto que es uno de los responsables de la agencia que ha creado para gestionar publicidad de influencers. Tras cinco años de noviazgo, la pareja se casó en junio de 2025 en una ceremonia a la que no faltaron amigos como Anabel Pantoja.