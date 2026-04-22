Susana Molina ofrece sus consejos para la Feria de Abril (y aprovecha para colar publicidad)

Ser seguidores de un influencer en pleno 2026 significa estar continuamente dentro de un mercadillo en el que se promocionan todo tipo de productos, a cada cual más loco y de las formas más inesperadas. En las agencias de marketing de personajes como Susana Molina (también conocida como Susana Bicho) se escuchan frases como «que sea orgánico» y «hazlo natural», todo para intentar engañar a sus seguidores y colar un anuncio sin que nuestro cerebro se dé cuenta, aunque eso ya no es tan fácil como antes.

Este tipo de recomendaciones para los creadores de contenido han aumentado después de que tengan que seguir unas mínimas normas a la hora de avisar en sus cuentas de redes sociales que están haciendo una publicidad. Hasta el año pasado Instagram y TikTok eran una auténtica selva y se anunciaba cualquier cosa sin ningún tipo de control. Susana ha sido, precisamente, una de las que ya ha tenido problemas con esta ley, puesto que hay muchos que todavía se ‘olvidan’ de poner las palabras ‘publi’ o ‘colaboración’ en muchas de sus publicaciones, que claramente son pagadas o patrocinadas por marcas y empresas.

Aunque esta vez sí ha cumplido y ha avisado, la forma de anunciar a una enorme web de venta de productos ha sido muy imaginativa, eso se lo tenemos que reconocer. La amiga de Anabel Pantoja no se ha querido perder la Feria de Abril 2026 (como todos los influencers), pero ha querido dar unos consejos que más más allá que hacer tutorial de bailar sevillanas o mostrar el look (aunque eso también lo está haciendo).

«Si tú eres una de las que va a la feria no solo a posturear, mi kit te tienes que comprar», con esta rima ha comenzado un vídeo en el que animaba a sus seguidoras a llevar un kit de básicos para aguantar toda la noche de fiesta con el traje de flamenca y no morir en el intento.

Entre sus recomendaciones hay unos zapatos con tacón grande para evitar torturar a los pies, un espray para aliviar el dolor de los mismos después de horas andando y bailando, unas almohadillas para hacer los zapatos más cómodos. También hay horquillas, pelo postizo para dar «más volumen» a la melena y poder hacer el típico moño o incluso unas hojas perfectas para dejar un aliento fresco en cualquier momento.

El truco de Susana Molina para colar una publicidad a sus fans

Lo que parecían unos sinceros consejos para sus seguidoras, al final del vídeo se ha comprobado que no era más que un anuncio de una conocida web de venta online que todos conocemos. Con un guion muy bien estudiado, la influencer lamentaba haber dado tan tarde este tutorial (apenas dos días antes de comenzar la Feria de Abril), pero eso era sólo una estrategia para recomendar que lo comprasen en esa web y que no se preocupasen, puesto que en 24 horas como máximo lo tendrían en casa.

Los problemas de Susana con la CNMC por culpa de la publicidad

El pasado mes de marzo ella misma ponía el grito en el cielo por haber recibido una carta de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, el organismo que vigila a medios de comunicación y desde hace poco también a creadores de contenido.

La conocida Ley Influencer se aplica a creadores con más de un millón de seguidores, que tengan ingresos a partir de 300.000 euros al año y que hayan publicado 24 vídeos en el último año. Parece que Susana pertenece a este privilegiado grupo y recibió una comunicación.

Después de enseñar la carta, ella misma reconocía que no había cumplido la ley, puesto que se trataba de una publicación de meses atrás, pero eso no le impidió quejarse un público. «Ya sé que se pone en el copy y al principio pero esta publicación es de hace muchos meses y tengo muchas opiniones que no puedo dar por aquí», con esta frase dejaba claro que la CNMC tiene razón y admitía su error.

En Happy FM te contamos también el dineral que Susana se gastó en su boda, una cantidad con la que seguimos con la boca abierta.