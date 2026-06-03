Las mejor y peor vestidas de la fiesta ELLE: ¡elige tus favoritas!

Madrid volvió a vestirse de gala este martes con la celebración de los ELLE Style Awards 2026, una de las citas más esperadas del universo de la moda, la cultura y el entretenimiento. El histórico Real Casino de Madrid fue el escenario elegido para reunir a algunas de las personalidades más influyentes del panorama nacional e internacional en una noche dedicada al talento, la creatividad y el estilo. Ahora llega el momento de analizar los estilismos que marcaron la velada. ¿Quién acertó con su elección? ¿Qué invitada brilló por encima del resto? Participa en nuestra encuesta.

La gala reconoció la trayectoria y el impacto de figuras como Ashley Graham, Bárbara Lennie, Lux Pascal, Christian Louboutin, Amaia Romero o Marisa Berenson, consolidando una vez más el carácter global de unos premios que se han convertido en referencia dentro de la industria.