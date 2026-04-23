Adiós a la mampara de la ducha tradicional: la alternativa que llega desde Italia es más fácil de limpiar

La mampara de ducha ha sido un imprescindible durante años en cualquier baño, y ahora comienza a desaparecer. En su lugar, llega una tendencia desde Italia que son las duchas abiertas o «italianas». Este tipo de mampara se impone con mucha fuerza este 2026. Son más limpias, más accesibles y visualmente más amplias. Estas nuevas aplicaciones están transformando la forma de diseñar los baños más modernos.

¿Qué es una ducha italiana?

Las llamadas duchas italianas son aquellas que están integradas directamente en el suelo, sin barreras ni estructuras cerradas. Prescinden de la clásica mampara, que es una estructura diseñada para que el agua no se salga de la ducha, y se apuestan por espacios abiertos.

Este concepto es muy habitual en hoteles y spas de lujo; ahora ha dado el salto al ámbito doméstico por su estética limpia y contemporánea. Su diseño continuo elimina los cortes visuales y crea una sensación de amplitud que convierte los baños más pequeños en espacios más cómodos.

Limpieza fácil

Uno de los principales motivos de su popularidad es el fácil mantenimiento que tienen. Las mamparas tradicionales no lo tienen, ya que acumulan cal, humedad y suciedad en los raíles, juntas y perfiles, dificultando su limpieza.

En cambio, las duchas italianas eliminan estos elementos. No hace falta comerse la cabeza ni ver cientos de tutoriales en redes sociales, ya que este tipo de mamparas tienen una limpieza rápida para mantenerlas en un buen estado.

Además, un factor a destacar es que, al reducir las superficies donde se acumula el agua, también disminuye la aparición del moho, uno de los problemas más comunes y difíciles de solucionar en los baños cerrados.

Tendencia que ha llegado para quedarse

La reforma del baño vive un cambio claro de paradigma. Las duchas italianas no son solo estética, sino que han creado una nueva necesidad, ya que en un mundo donde todo va tan rápido, reducir tiempos en limpieza es esencial. A esto hay que sumarle la comodidad y que hay un mayor aprovechamiento del espacio.