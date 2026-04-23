Paris Jackson, hija de Michael Jackson, se desvincula del biopic de su padre: «No es real»

La historia de Michael Jackson ha vuelto a nuestras vidas tras el estreno de MICHAEL, su biopic. Un proyecto que ha generado un sinfín de comentarios, tanto positivos como negativos. Lo que es un hecho es que se ha convertido en la película que todo seguidor del Rey del Pop siempre ha soñado. Entre las personas más críticas con este filme se encuentra, sorprendentemente, la hija del artista, Paris Jackson. A través de sus redes sociales, hizo las siguientes confesiones sobre esta película: «Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía, que es deshonesto, y no me cuadraba, y como no lo corrigieron, seguí adelante… No es asunto mío». Es importante destacar que MICHAEL ha tenido una complicada producción por John Branca, uno de los albaceas del legado del artista.

Y todo porque descubrió que no se podía hacer mención a la denuncia de un niño y el posterior acuerdo extrajudicial que tuvo lugar en los 90. Algo que obligó a cambiar por completo la historia del largometraje. De ahí que acabe a finales de los 80, tras comenzar la época de BAD. «Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar, ya que la película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que todavía viven en la fantasía. Y les va a gustar», ha declarado Paris Jackson, que, además, no tiene muy buena relación con John Branca. Aun así, la joven no tuvo reparos a la hora de enfrentarse a todos por este biopic, especialmente a Colman Domingo, actor que interpreta a su abuelo Joseph Jackson.

Recordemos que, en el Festival de Venecia, se mostró muy agradecido con ella y su hermano por el apoyo a la película. Algo que ella quiso aclarar de forma contundente, dirigiéndose al propio actor: «No andes diciendo que fui ‘útil’ en el rodaje de una película en la que no he tenido ninguna participación».

Por si fuera poco, Paris Jackson fue mucho más allá a la hora de dar su opinión sobre MICHAEL, el biopic de su padre: «Lo que pasa con estas películas biográficas es que… Al final es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real. Pero te lo venden como si fuera real (…) Nada de eso me convence. No me gusta la deshonestidad. Yo hablé y no me escucharon, así que me largué».

El vínculo de Paris Jackson con su padre, Michael Jackson: «Fue el mejor padre que nadie pueda imaginar»

En numerosas entrevistas, la joven siempre ha declarado que una de las prioridades que tenía el cantante era que tuviesen esa infancia que a él le faltó. «Nuestro padre nos decía que él no había tenido infancia, que siempre le habían obligado a estudiar y a cantar, mientras los otros niños estaban jugando fuera. Él solo quería que nosotros tuviéramos una infancia normal», expresó a Oprah Winfrey, en su primera entrevista tras la muerte de MJ.

Por si fuera poco, en una charla con Naomi Campbell en el programa No filter, Paris también habló de esta manera del Rey del Pop: «Mi padre fue bastante bueno al asegurarse de que fuéramos personas cultas y educadas. No solo nos enseñaba toda esa ostentación y glamour de los viajes de hotel en hotel, todos de cinco estrellas, sino que también veíamos países del tercer mundo, conocíamos el mundo variando la forma de mirarlo».