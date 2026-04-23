Marga Prohens reúne casi 4.700 avales para ser reelegida presidenta del PP de Baleares

El Partido Popular de Baleares ha fijado el próximo 23 de mayo para la celebración de su Congreso regional. Una cita que servirá para reelegir a Marga Prohens como presidenta de la formación en las Islas. No se esperan otras candidaturas. La presidenta del Govern ha anunciado hoy la suya, que llegará al Congreso avalada por casi 4.700 avales.

Prohens ha presentado su candidatura para revalidar su cargo al frente del partido, tras registrar un total de 4.674 avales para optar a la reelección como líder de la formación en el marco del 17º congreso autonómico. Esta cifra refleja un «amplio respaldo interno» a su candidatura, dado que supone un 30% más de apoyos que en 2021, según ha informado el PP a través de un comunicado.

Prohens afronta este proceso congresual con el objetivo de revalidar la presidencia e impulsar el proyecto político del PP en Baleares. El congreso autonómico se presenta como una cita «clave» para definir las líneas estratégicas del partido en los próximos años, en un contexto marcado por «la acción de gobierno y los retos políticos y sociales del archipiélago».

Esta tarde se celebrará a partir de las 19.00 horas un acto público en la zona del Portixol de Palma para presentar la candidatura.

El Comité Organizador del Congreso del 23 de mayo, que presidirá Marga Durán, con Vicente Roig como vicepresidente y Marga Izcue como secretaria, tendrá como vocales Xim Todo, Paco Ferrer, Malén García, Raquel Sánchez, Maria de Lluc Fornás, Mateu Fullana, Elisa Montserrat y Mateu Ferrer.

Además, ya está activado el equipo encargado de redactar la Ponencia Política del XVII Congreso Autonómico, que coordinará Antònia Roca, y que estará integrado por Estefanía Gonzalvo, Salomé Cabrera, Lola Penín, Verónica Castelló, Nacho Fernández y Tomeu Amengual, así como la Ponencia de Estatutos coordinada por Ramón Sintes y compuesta por Guillem Mut, Joan Benejam, Mabel Navarro, Vicent Chilet, Llorenç Bauçà y Marta Parets.