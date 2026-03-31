El PP balear fija el 23 de mayo para celebrar el congreso que revalidará el mando de Prohens

El Partido Popular de Baleares pone en su agenda el día 23 de mayo como fecha que marcará el camino hacia el futuro más inmediato. El 23 de mayo de 2026, en menos de dos meses, los ‘populares’ celebrarán su congreso en el que volverán a dar el mando del partido a Prohens. A partir de entonces todas las miradas del partido ya apuntarán a mayo de 2027, fijado para las próximas elecciones municipales, autonómicas y a los Consells.

La Junta Directiva del PP de Baleares ha convocado para el XVII Congreso Autonómico del partido para el próximo 23 de mayo, cuando se renovarán los órganos de dirección.

Durante la reunión, que ha tenido lugar la tarde de este lunes y ha estado presidida por la presidenta de los ‘populares’ baleares, Marga Prohens, también se ha dado el visto bueno a la composición del comité organizador del Congreso.

Este órgano, según ha informado el PP en un comunicado, estará presidido por Marga Durán y contará con Vicente Roig como vicepresidente y Marga Izcue como secretaria. Los vocales serán Xim Todo, Paco Ferrer, Malen García, Raquel Sánchez, Maria de Lluc Fornás, Mateu Fullana, Elisa Montserrat y Mateu Ferrer.

También se ha aprobado la composición del equipo encargado de redactar la Ponencia Política del XVII Congreso Autonómico, que coordinará Antònia Roca.

El equipo estará integrado por Estefanía Gonzalvo, Salomé Cabrera, Lola Penín, Verónica Castelló, Llorenç Bauçà y Tomeu Amengual, así como la Ponencia de Estatutos coordinada por Ramón Sintes y compuesta por Guillem Mut, Joan Benejam, Mabel Navarro, Vicent Chilet, Nacho Fernández y Marta Parets.

«Convocamos este congreso en un momento en el que el partido está más unido que nunca y con la máxima de las ilusiones por volver a ganar las elecciones de 2027. La fuerza del PP es la unidad y la ilusión y nada ni nadie lo puede destruir», ha subrayado Prohens.