OpenAI informa al gobierno de Trump y a una alianza de espías de su nuevo modelo de IA cibernético

OpenAI ha llevado a cabo durante la última semana varias reuniones y sesiones informativas con agencias federales de EEUU y aliados de la coalición Five Eyes para la colaboración de inteligencia, para presentarles las capacidades de su nuevo producto de ciberseguridad basado en el modelo GPT-5.4-Cyber. La alianza Five Eyes (Cinco Ojos) está formada por EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La compañía organizó un evento cerrado el pasado martes en Washington con unos 50 especialistas en defensa cibernética del gobierno federal de EEUU, incluyendo funcionarios de diversas agencias de seguridad nacional del país encargados de las tareas diarias de ciberseguridad, según ha revelado el norteamericano Aixos. En esa sesión, OpenAI demostró cómo el modelo puede identificar de forma avanzada vulnerabilidades y fallos explotables en sistemas internos, con especial utilidad para infraestructuras antiguas y heredadas que resultan difíciles de parchear y proteger.

OpenAI muestra a una alianza de Inteligencia su modelo de ciberseguridad

Además, la empresa OpenAI está trabajando activamente con gobiernos de estados de EEUU para facilitarles el acceso al modelo y ha iniciado esta misma semana las reuniones con los países Five Eyes para evaluar, vetar y otorgarles acceso controlado a través de su programa Trusted Access for Cyber (accesos de confianza para la ciberseguridad). Este programa aplica el mismo proceso de verificación que se usa con clientes comerciales.

OpenAI sigue un enfoque dual: por un lado, ofrece una versión del modelo con fuertes salvaguardas para un acceso más amplio, y por otro, libera una versión más permisiva en ciberseguridad destinada específicamente a defensores a través del citado programa.

Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, explicó que este enfoque permitiría que más compañías puedan acceder a herramientas avanzadas de IA. Por su parte, Sasha Baker, responsable de política de seguridad nacional de la compañía, señaló durante el evento que OpenAI espera colaborar estrechamente con los departamentos gubernamentales para priorizar los casos de uso más críticos y crear canales para compartir inteligencia sobre amenazas cibernéticas entre sectores.

El objetivo principal es acelerar la detección de fallos graves en sistemas gubernamentales y fomentar asociaciones que fortalezcan la defensa colectiva frente a ciberamenazas, cada vez más sofisticadas.

Qué hace la alianza Five Eyes

Five Eyes (Cinco Ojos), también abreviada FVEY, es una alianza formada por cinco países cuyo principal objetivo es la cooperación en el ámbito de la inteligencia. Está integrada por las principales potencias angloparlantes que comparten entre sí la información sensible que recopilan y que se han comprometido a no espiarse entre ellos:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Australia

Nueva Zelanda

Esta asociación empezó a fraguarse en el contexto de la posguerra mundial, en 1946, cuando Reino Unido y EEUU firmaron el tratado UKUSA para compartir información de inteligencia. El objetivo era establecer una coalición que interceptara y descifrara las comunicaciones del bloque del Este durante la Guerra Fría. A esta coalición pronto se adhirieron tres antiguos dominios británicos: Canadá en 1948 y Australia y Nueva Zelanda en 1956.

Qué es la cibernética

Vayamos con una explicación sencilla: imaginemos que queremos que algo funcione bien y se corrija solo cuando se equivoca. La cibernética es la ciencia que estudia precisamente eso: cómo se controlan y regulan los sistemas. Es decir, es como el timón de un barco (de ahí viene su nombre, del griego kybernetes, que significa timonel).

La cibernética analiza cómo los seres vivos (como tú cuando tienes calor y sudas para enfriarte) y las máquinas (como un termostato que enciende o apaga la calefacción) usan información para tomar decisiones y ajustarse automáticamente.

Lo más importante es el concepto de retroalimentación: el sistema mide lo que está pasando, lo compara con lo que debería pasar y corrige el rumbo si hace falta. Esto se aplica en robots, computadoras, redes de internet, organizaciones e incluso en el cuerpo humano.

La cibernética es pues, la ciencia del control inteligente mediante el flujo de información. Hoy en día está muy relacionada con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los sistemas automáticos que aprenden a mejorar solos.