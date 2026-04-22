Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, alto el fuego y posibles negociaciones con Trump
Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán, EEUU e Israel hoy, 22 de abril
Irán está considerando volver a las negociaciones de paz con Estados Unidos tras mantener contactos diplomáticos con Pakistán, que ejerce como mediador en un escenario marcado por la incertidumbre y la creciente tensión regional.
El proceso de diálogo entre Washington y Teherán permanece en suspenso después de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas estadounidenses interceptaron un buque iraní, incrementando la presión sobre las conversaciones.
Según fuentes iraníes, Pakistán está redoblando sus esfuerzos para reactivar el proceso diplomático y garantizar la participación de Irán en las negociaciones, consideradas clave para reducir la escalada del conflicto.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el vicepresidente JD Vance y su delegación están de camino a Pakistán y podrían aterrizar en las próximas horas. Sin embargo, la cadena CNN sostiene que el equipo estadounidense aún no ha salido y que su viaje podría retrasarse hasta el día siguiente, lo que añade más incertidumbre al desarrollo de las conversaciones.
El petróleo baja a 97 dólares tras ampliarse la tregua
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,7% en torno a las 8:05 horas de este miércoles y se movía por encima de los 97 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Última hora de la guerra de Irán – EEUU
Arranca el directo de este miércoles, 22 de abril, con la mirada puesta en Irán y en una tregua que entra en su fase más crítica. La posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán depende ahora de la evolución de los próximos acontecimientos. La mediación de Pakistán será clave para intentar reconducir un proceso que se encuentra en un momento crítico.
Ejecutado en Irán un hombre condenado por «espionaje» en favor del Mossad de Israel
Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por «espionaje» en favor de los servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad, a los que habría entregado información descrita como «sensible», en medio del aumento de los ajusticiamientos por estos cargos durante las últimas semanas.