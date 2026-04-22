Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, alto el fuego y posibles negociaciones con Trump

Irán está considerando volver a las negociaciones de paz con Estados Unidos tras mantener contactos diplomáticos con Pakistán, que ejerce como mediador en un escenario marcado por la incertidumbre y la creciente tensión regional.

El proceso de diálogo entre Washington y Teherán permanece en suspenso después de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas estadounidenses interceptaron un buque iraní, incrementando la presión sobre las conversaciones.

Según fuentes iraníes, Pakistán está redoblando sus esfuerzos para reactivar el proceso diplomático y garantizar la participación de Irán en las negociaciones, consideradas clave para reducir la escalada del conflicto.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el vicepresidente JD Vance y su delegación están de camino a Pakistán y podrían aterrizar en las próximas horas. Sin embargo, la cadena CNN sostiene que el equipo estadounidense aún no ha salido y que su viaje podría retrasarse hasta el día siguiente, lo que añade más incertidumbre al desarrollo de las conversaciones.