Adiós al buen tiempo: la AEMET alerta de la llegada de tormentas en los próximos días

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de tormentas en los próximos días, será mejor que nos despidamos del buen tiempo. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es un cambio de tendencia que nos marcará de cerca ene estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Estos días de temperaturas al alza que hemos tenido parece que tienen las horas contadas, lo que nos está esperando es un importante giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararse para unos cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. En unas jornadas en las que el tiempo cobrará protagonismo y puede ser clave. Es hora de saber un poco más qué es lo que no está esperando en unos días en los que tocará sacar el paraguas y despedirse de las altas temperaturas que estamos teniendo.

El buen tiempo se va despidiendo

Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia que sin duda alguna, nadie hubiera imaginado tener. Lo que puede pasar en breve, es una situación del todo inesperada que nos hará ver qué es lo que puede pasar en estos días cargados de actividad.

Es momento de pensar en estos importantes cambios que nos da una primavera para la que quizás no estamos del todo preparados. Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a algunas situaciones del todo inesperadas que serán una tendencia al alza,

Lo que parecía imposible se hace realidad y después de una semana en la que el buen tiempo parecía que llegase con fuerza, tendremos que ver un giro radical que puede cambiarlo todo. Es momento de conocer una previsión del tiempo que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Estaremos pendientes de un cielo que podría acabar siendo lo que nos dará este cambio de situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días cargados de actividad. El buen tiempo parece que se va despidiendo por momentos, a medida que avanzamos en estas próximas jornadas.

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de tormentas en estos días

En estos días lo que puede pasar es un importante cambio de tendencia, la AEMET no duda en apostar claramente por un cambio de ciclo que puede afectarnos de lleno. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles de lo que puede pasar en breve, de la mano de esta previsión del tiempo.

Tal y como explican desde la AEMET: «La borrasca situada al oeste de la Península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. Se esperan nubes bajas por la mañana en el oeste Peninsular y el Estrecho, que en horas centrales se extenderán al Cantábrico, y que podrían dejar alguna llovizna aislada. Podrían darse chubascos aislados con tormenta en los Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste, que localmente pueden ser fuertes, siendo más probables en el Pirineo. En el resto del territorio y Baleares, se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. No se descartan brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia por la mañana y en zonas de la cordillera Cantábrica en horas centrales. Seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en la mitad este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en el centro y oeste peninsular, incluso de forma notable en el oeste de Galicia y Cantábrico, y aumentarán en la mitad este y pocos cambios en Baleares. Las mínimas descenderán en el tercio oeste y Cantábrico, y se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente».

Las alertas estarán activadas: «En el centro y oeste peninsular predominarán los vientos flojos de componentes sur y suroeste, y en el Mediterráneo, flojos o moderados de componente este. Viento del este moderado en el Cantábrico, viento sur en el litoral gallego y poniente en Alborán. En Canarias, el viento será moderado, de componente norte en general. Tormentas en el Pirineo más oriental, que pueden llegar a ser fuertes y afectar a zonas limítrofes».

Tendremos que empezar a pensar en un fin de semana en el que quizás tengamos que sacar el paraguas, después de una semana de relativa estabilidad y de unas temperaturas al alza en gran parte del territorio.