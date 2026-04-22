Anticipan la llegada del Super Niño: qué significa y cómo impactará este fenómeno en España

Este fenómeno que los expertos están empezando a ver llegar a España, es un Super Niño que parece que será una tendencia al alza en esta primavera y verano que tenemos por delante. Lo que puede parecer un simple cambio de tiempo, va a llegar con una fuerza nunca vista. Por lo que, quizás, tocará estar muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET no dudan en anticiparse ante lo que tenemos por delante, un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de una situación que puede complicarse por momentos y nos dejará unos registros que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en breve. Con unas cifras que ponen los pelos de punta y pueden llegar a ser especialmente peligrosas. El Super Niño ya casi está aquí y parece que no trae buenas noticias.

La llegada del Super Niño es una realidad

La realidad es que hemos tenido un tiempo del todo inesperado en este invierno que ha dejado unos registros realmente sorprendentes. Nadie hubiera imaginado unas cifras que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, con ciertos elementos que pueden ser claves.

Este fenómeno poco común que puede convertirse en la antesala de algo más y que hasta la fecha no puede acabar siendo del todo inesperado. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve y que nos afectará de lleno. En estos días en los que parecerá que el tiempo puede darnos un breve respiro, será mejor coger aire ante lo que puede pasar.

Este Super Niño que, sin duda alguna, pensábamos que sería una simple tendencia atmosférica, se convierte en una anomalía para la que quizás no estamos del todo preparados. Lo que nos está esperando es un giro radical que hasta el momento no pensábamos que sería una realidad.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estas advertencias pueden dejarnos un país a merced de unos cambios importantes que acabarán siendo esenciales que tengamos en cuenta.

Qué significa y cómo impactará este fenómeno en España

España se prepara para recibir un fenómeno poco común, llega un Super Niño que puede alejarnos de lo que sería habitual. En su lugar, vamos a tener un marcado cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

«El último boletín de la NOAA, publicado el 6 de abril, ha reafirmado una señal importante: el océano Pacífico ecuatorial central sigue calentándose gradualmente. La región de seguimiento del fenómeno El Niño Oscilación del Sur ha alcanzado niveles de neutralidad y una burbuja de agua caliente en las capas subsuperficiales sigue propagándose hacia la superficie, lo que indica un océano cada vez más propicio para el desarrollo del fenómeno de El Niño. Al mismo tiempo, cada vez es más habitual ver en los portales de noticias la idea de que un «superNiño», posiblemente el más intenso del siglo, está a punto de producirse. De hecho, algunos modelos apuntan a un calentamiento bastante elevado, incluido el modelo del ECMWF, en el que confía Meteored».

Desde Meteored nos explican este fenómeno con todo lujo de detalle: «Las condiciones actuales del Pacífico ecuatorial muestran una tendencia constante hacia el calentamiento. La temperatura de la superficie del mar (TSM) en la región Niño 3.4, donde se monitoriza el fenómeno, pasó de -0,6 °C el 18 de marzo a -0,2 °C el 1 de abril, alcanzando el umbral de neutralidad (entre -0,5 y +0,5). La región de Niño 1+2, cercana a la costa de Perú, alcanzó el umbral de El Niño costero el 11 de febrero y se ha mantenido así hasta ahora. Otra señal muy importante sigue procediendo de las aguas subsuperficiales, a 300 metros de profundidad. La presencia de una amplia burbuja de agua caliente con anomalías de entre +0,5 °C y +6 °C que ha ido avanzando hacia la superficie en las últimas semanas es un claro indicio de que el fenómeno está cada vez más cerca de producirse. Esta situación también se refleja en las previsiones probabilísticas. Al comparar los últimos ciclos, se observa un aumento constante en la probabilidad de que se produzca El Niño».

Todas las alertas estarán activadas: «La última actualización del modelo del ECMWF, iniciada en abril, llama la atención precisamente porque apunta a un calentamiento bastante significativo. La mayoría de los miembros del grupo prevén anomalías superiores a +2 °C a lo largo del segundo semestre, y algunos escenarios alcanzan, e incluso superan, la marca de +3 °C hacia octubre. Este tipo de previsión, de confirmarse, situaría el fenómeno en la categoría de «superNiño», comparable a los episodios más intensos registrados hasta la fecha».