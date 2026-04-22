Cielos variables y tormentas en Andalucía: Consulta la previsión de AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el tercio oriental de Andalucía, aunque se prevén tormentas y chubascos ocasionales en las sierras. En el resto del territorio, la nubosidad será más abundante, con brumas y bancos de niebla que darán paso a intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en Sierra Morena y las Béticas, mientras que las máximas ascenderán en la vertiente mediterránea. Los vientos serán flojos y variables, predominando del oeste.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de abril

Cielo inestable con chubascos matutinos en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad notable de chubascos durante la mañana, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 29, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente con la humedad que roza el 95%.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, dejando atrás las nubes que han dominado la mañana. La probabilidad de lluvia disminuirá y el viento, que se mantendrá en calma, permitirá disfrutar de un ambiente más apacible. Con la salida del sol a las 7:40 y su despedida a las 21:05, los sevillanos tendrán más de 13 horas de luz para disfrutar de un día que, aunque incierto, tiene su encanto.

Córdoba: cielo nublado y posible lluvia

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubre de nubes grises, presagiando un día de inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 7 km/h.

La mañana se presenta con una leve probabilidad de lluvia del 10%, pero la tarde podría traer consigo un descenso térmico notable y un cielo más nublado. Con una humedad que podría llegar al 100%, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo nuboso y tarde despejada

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 24 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, con una leve posibilidad de lluvia, mientras que por la tarde se espera un ambiente más despejado y agradable, ideal para disfrutar del aire libre.

Con un viento suave que acompaña la jornada, es un buen momento para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el día para disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente opción para relajarse y disfrutar del ambiente.

Ambiente variable con sol y nubes en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 16 grados, que se sentirá un poco más fresca debido a la alta humedad, que alcanzará el 90%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que aportará una sensación térmica máxima de 21 grados.

Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, ofreciendo un ambiente más agradable. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que permitirá disfrutar de las últimas horas de luz, ya que el sol se pondrá a las 21:05. En resumen, será una jornada variable, con un inicio fresco y húmedo, pero que culminará en un ambiente más cálido y despejado.

Jaén: cielos despejados y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 14 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con temperaturas que alcanzarán los 26 grados por la tarde. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde-noche, no será un inconveniente significativo. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche y disfrutar del sol durante el día.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 29 grados por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura desciende a 17 grados. La humedad se mantendrá en niveles moderados, por lo que será un día ideal para disfrutar al aire libre, pero con precaución ante posibles cambios en el cielo.

Granada: cielos nublados con posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 15 grados. La brisa suave del noreste añade un toque agradable al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga similar, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados por la tarde. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigada.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque sin probabilidad de lluvia, lo que sugiere un final de jornada tranquilo. Se recomienda aprovechar el sol antes de la puesta, que será a las 20:50, para disfrutar de un paseo al aire libre.