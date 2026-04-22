Colas kilométricas en Lidl por las mosquiteras fáciles de instalar que van a solucionarte el verano por menos de 10 euros

Cuando aprieta el calor, abrir la ventana es algo necesario y que deberíamos hacer de forma automática, pero lo cierto es que a veces lo pensamos dos veces ya que una de las primeras cosas en las que pensamos son los mosquitos por la noche, o las moscas por el día, así que al final acabas cerrando antes de lo que te gustaría. Por eso, cada verano vuelven las mismas soluciones, pero no todas convencen. Las fijas requieren obra, las enrollables suelen ser más caras y las improvisadas duran poco. Y en ese punto intermedio es donde encajan las nuevas mosquiteras magnéticas de Lidl, que se está viendo mucho estos días y que tiene nacen con el objetivo de que se instalen de forma fácil y que sean de lo más eficaces.

Unas mosquiteras de Lidl que buscan que puedas abrir la ventana sin estar pendiente de lo que entra. Y hacerlo, además, sin gastar demasiado ya que su precio es de tan sólo 9,99 euros, de ahí que estén arrasando en el bazar online de este supermercado. Porque además las puedes tener instaladas en pocos minutos gracias a su su sistema magnético que ahora te contamos al detalle y que va a hacer que quieras tenerlas también tú en tu casa.

Las mosquiteras magnéticas que arrasan en Lidl

Lo primero que suele mirar cualquiera antes de comprar algo así es cómo se coloca. Y aquí está uno de los puntos fuertes ya que no requieren de hay taladro, ni tornillos y tampoco tienes que medir nada. El sistema de estas mosquitera de Lidl funciona con una cinta magnética autoadhesiva que se pega directamente sobre el marco de la ventana. A partir de ahí, el resto encaja casi por sí solo, por lo que te proteges de los mosquitos en verano y cuando quieras las quitas sin problema.

El kit viene con unas medidas aproximadas de 110 x 130 centímetros, que es un tamaño bastante habitual en ventanas domésticas. Aun así, no siempre encaja todo a la primera, pero tampoco pasa nada porque tanto el marco como la malla se pueden recortar. No hace falta que la ventana sea exacta, puedes ajustarla un poco para que quede bien encajada.

Además, la profundidad de montaje es mínima, apenas 0,1 cm. Esto permite que funcione incluso en ventanas donde hay poco espacio, algo bastante común cuando hay persianas. Eso sí, hay una condición importante y es que necesita al menos unos 10 mm de espacio entre la ventana y la persiana para poder instalarse correctamente.

Materiales sencillos, pero bien pensados

El marco está hecho de PVC, ligero y manejable, y el tejido es de tipo Nanofil, es decir, que la malla es lo suficientemente fina como para frenar insectos, pero sin bloquear el paso del aire. Puedes ventilar la casa sin que se convierta en un horno, que al final es lo que interesa.

Además, deja pasar bastante bien la luz. No oscurece la habitación ni da sensación de estar tapando la ventana, que es algo que a veces ocurre con otras mosquiteras más densas. También está preparada para aguantar el exterior. Es resistente a la intemperie y a los rayos UV, así que no es algo que tengas que quitar a la primera semana por miedo a que se estropee. Eso sí, conviene tener en cuenta que no es una solución de obra. Es decir, no esperes la misma rigidez que una mosquitera fija de aluminio. Es más flexible, más ligera y también más sencilla. Pero precisamente por eso funciona bien para lo que se supone que es y que no es otra cosa que una solución rápida para el verano.

Detalles que conviene tener en cuenta

No todo vale para cualquier ventana. Esta mosquitera está pensada para montaje exterior y no es compatible con ventanas que tengan vierteaguas, ya que eso puede impedir que quede bien ajustada.

El color del marco se puede elegir entre blanco o antracita, mientras que la malla es siempre en tono oscuro. Esto, aunque parezca un detalle menor, ayuda bastante a la visibilidad desde dentro. El peso total ronda el kilo, así que es fácil de manejar. No es algo que resulte aparatoso ni difícil de colocar, incluso si no tienes experiencia.

Al final, lo que explica que este producto esté funcionando es bastante sencillo. No es el más sofisticado ni el más duradero a largo plazo, pero responde a una necesidad muy concreta y que no es otra que abrir la ventana sin que entren insectos. Y hacerlo sin gastar mucho dinero ni complicarse con instalaciones. Por 9,99 euros, es una de esas compras que mucha gente prueba a ver qué tal y que, en muchos casos, acaba quedándose toda la temporada. Porque cuando llega el verano, lo que se busca no es tanto una solución perfecta, sino una que funcione sin darte problemas.